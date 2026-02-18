Android Auto: Ganz neue Oberfläche im hellen Design kommt – Google arbeitet am Light Mode (Galerie)

In diesen Tagen wird eine neue Version von Android Auto über den Beta-Kanal auf die Smartphones der Nutzer gebracht, die eine Reihe von Hinweisen auf kommende Neuerungen enthält. Dazu gehört auch ein Fortschritt bei der neuen Oberfläche im Light Mode, deren Schalter nun in die App einzieht und somit sehr bald umgelegt werden dürfte. Die dann genutzte helle Oberfläche hat man bereits offiziell gezeigt.



Die Entwickler von Android Auto arbeiten aktuell an einer ganzen Reihe von Neuerungen, die schon bald auf der Infotainment-Plattform einziehen sollen. Die neue Android Auto 16.3 Beta enthält jetzt zwei neue Schalter, von denen man vermuten könnte, dass sie schon bald für die nächste Version umgelegt werden. Wir hatten bereits über das Videostreaming in Android Auto berichtet, das schon vor längerer Zeit angekündigt, aber nie ausgerollt wurde. Aber auch in einem anderen Bereich der Darstellung geht es voran.

Googles Designer arbeitet schon seit langer Zeit an einem hellen Modus für Android Auto, der schon im Frühjahr 2025 aufgetaucht ist und gar im Sommer 2025 offiziell gezeigt wurde. Allerdings ohne echte Ankündigung, sondern im Rahmen einer Mediensammlung für die Präsentation anderer neuer Funktionen. Damit ist klar, dass der Light Mode schon seit weit über einem halben Jahr intern genutzt wird und dort wohl schon so selbstverständlich ist, dass man solche Screenshots veröffentlicht hat. Das nehmen wir natürlich gerne mit.

Wir haben euch die neue helle Oberfläche von Android Auto natürlich schon damals zeitnah vorgestellt und kürzlich mit einigen neuen Screenshots nachgelegt. Aus aktuellem Anlass, nämlich der baldigen Umsetzung in der finalen Version der Infotainment-Plattform, wollen wir sie euch an dieser Stelle noch einmal zeigen. Auf den folgenden Bildern seht ihr viele Screenshots der hellen Oberfläche – zuerst die offiziellen Bilder von Google und danach die zuvor geleakten Screenshots.

























Auf den Screenshots könnt ihr sehen, dass sich am Aufbau der Oberfläche natürlich nichts tut und auch die Struktur der Elemente beibehalten wird. Es findet in den allermeisten Fällen nur ein Farbtausch statt, der das Grau durch ein gedimmtes Weiß ersetzt. Im Gegenzug dazu wird natürlich die weiße Schrift durch ein helles Grau ersetzt. Das ist etwas weniger Kontrast als bei der dunklen Oberfläche. Statt einen Dark Mode einzuführen, wie es vor einigen Jahren auf allen Roadmaps stand, ist Android Auto seit jeher dunkel und bekommt eben einen Light Mode.

Die neue Oberfläche ist schon seit langer Zeit in Entwicklung und steht nun wohl kurz vor dem Rollout. Zumindest taucht in der Beta der versteckte Schalter zum Umschalten dieser Darstellung auf. Dieser trägt die Bezeichnung „Coolwalk__use_light_dark_theme_focus_input“ und ist mit „use light / dark them“ wohl selbsterklärend. Interessanterweise scheint es keine automatische Umschaltung zu geben, so wie man es etwa von Google Maps kennt, das sich im Auto nachts in eine dunkle Variante verwandelt.

Wir warten seit einem guten halben Jahr auf den Rollout der hellen Oberfläche. Das ist für Android Auto leider typisch, denn die Plattform hat intern enorm strenge Anforderungen, sodass auch kleinere Dinge eine lange Zeit für die Freigabe benötigen.

[9to5Google]

