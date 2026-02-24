Android: Live-Standort per Messenger teilen – Google Messages bekommt Find Hub-Integration (Teardown)

Der Messenger Google Messages hat in vielen Bereichen Nachholbedarf und dürfte schon bald mit einer Integration nachlegen, die für viele Nutzer sehr interessant ist: Ein aktueller Teardown zeigt, dass der Google Find Hub integriert werden soll, um den Live-Standort direkt aus einer Konversation heraus freizugeben. Das dürfte den bisherigen Location-Marker ersetzen.



Viele Messenger-Apps bieten den Nutzern die Möglichkeit, ihren aktuellen Standort an den Konversationspartner zu senden bzw. diesen auch für einen längeren Zeitraum freizugeben. Google Messages hat seit langer Zeit die Standort-Funktion, die den aktuellen Standort als statisch eingebundene Google Maps-Karte zurückgibt. Dabei handelt es sich um einen simplen Marker auf einem vergrößern Kartenausschnitt.

Die Möglichkeit zu Freigabe des Live-Standorts war bisher nicht gegeben, doch das dürfte laut einem Teardown schon bald nachgeholt werden. Dieser zeigt eindeutige Strings, in denen von einer Integration des Google Find Hub die Rede ist. Es heißt, „Make it easy for friends to find where you are without leaving Google Messages“. Die Nutzer erhalten also eine Funktion, mit der sie die Standortfreigabe im Find Hub aktivieren, für den aktuellen Konversationspartner aktivieren und den Link zum Tracking im Chat teilen.

Weil der Find Hub eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten bietet, dürfte das Ganze nicht in einem Schritt ablaufen, sondern wohl mit einem über Google Messages gelegten Overlay. Nutzer können unter anderem festlegen, wie lange der Standort freigegeben werden soll, wobei weiterhin die Wahl zwischen einer Stunde, einem Tag oder bis zum Ende der Freigabe liegt. Es ist anzunehmen, dass das Overlay vom Find Hub bereitgestellt wird.

Die neue Funktion scheint weit fortgeschritten zu sein, sodass eine Ankündigung nicht mehr ganz so lange auf sich warten lassen sollte.

