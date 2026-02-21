Android Auto: Viele neue Funktionen kommen – Google bringt die Plattform endlich wieder in Fahrt (Galerie)

Die Infotainment-Plattform Android Auto soll wieder in Fahrt kommen und sowohl Modernisierungen als auch viele neue Funktionen erhalten, die sich in den letzten Wochen mehrfach gezeigt haben. Schon in wenigen Wochen könnte ein kleiner Neustart der Plattform anstehen, der große Veränderungen im Gepäck hat. Wir zeigen euch, was sich aktuell in der Pipeline befindet.



Android Auto ist nicht unbedingt dafür bekannt, große Schritte zu machen und regelmäßige Verbesserungen zu erhalten. Stattdessen geht es sehr gemächlich zu, vieles wird gar nicht erst angefasst und selbst kleinste Veränderungen werden von Google über sehr viele Monate getestet. Mittlerweile hat sich ein echter Innovationsstau aufgebaut, der schon bald abgebaut werden könnte – denn die Pipeline für kommende Features ist mehr als voll.

In gut drei Monaten findet die Entwicklerkonferenz Google I/O statt, die seit jeher ein beliebter Zeitpunkt ist, um auch rund um Android Auto viele neue Funktionen anzukündigen. Zwar ist die Plattform trotz der großen Verbreitung strategisch nicht ganz so relevant, doch das spricht oft dafür, dass die Neuerungen schon in den Tagen vor dem Event veröffentlicht werden. Aber auch das kommende Pixel Feature Drop ist sicherlich ein interessanter Zeitpunkt, dem oftmals ein Android Feature Drop vorausgeht – und das erwarten wir schon kommende Woche.

Natürlich haben wir euch hier im Blog regelmäßig über alle Neuerungen informiert, die zum Teil bereits angekündigt sind, die entdeckt worden oder auch bestätigt sind. An dieser Stelle wollen wir sie noch einmal in voller Übersicht auflisten und zeigen, wie viele große Updates sich derzeit tatsächlich in Entwicklung oder in der Testphase befinden. Beim Entwicklungstempo von Android Auto wäre es wohl gut, wenn alle Neuerungen in einem großen Schwung bzw. kleinen Neustart kommen.









Gemini ersetzt Google Assistant

Der KI-ChatBot Gemini wird natürlich auch im Auto starten, wo es den bisher verfügbaren Google Assistant vollständig ersetzen wird. Der Rollout sowohl für Android Auto als auch die Google Maps Navigation hat schon vor längerer Zeit begonnen, befindet sich aber nach wie vor in einem sehr kleinen Rahmen. Gemini bringt sehr viele Neuerungen, die von einem deutlich verbesserten Sprachverständnis über zusätzliche Navigationsmöglichkeiten bis hin zur erweiterten App-Steuerung reichen. Wir haben euch alle angekündigten Neuerungen schon einmal übersichtlich aufgelistet.

» Diese neuen Funktionen bringt Gemini zu Android Auto

Oberfläche im hellen Design

Android Auto wird nach vielen Jahren der dunklen Oberfläche einen Umschalter erhalten, der ein helles Design bringt. Dieses hat sich schon mehrfach gezeigt, ist seit weit über einem Jahr im Testlauf und fand sich schon vor Monaten in offiziellen Google-Screenshots wieder. Erst vor wenigen Tagen ist der Schalter zur Aktivierung in einem Teardown aufgetaucht, sodass wir mit einem baldigen Rollout rechnen können.

» Das ist die helle Oberfläche von Android Auto

Widgets für flexible Apps

Mit den Widgets soll der Funktionsumfang und die Interaktivität von Android Auto noch einmal auf eine neue Stufe gehoben werden. Die Widgets sollen in einem kleinen Fenster ausgeführt werden und viele zusätzliche Anwendungen parallel nutzbar machen, wobei das von Musik über Gemini bis zum Kalender oder der Kontaktverwaltung reicht.

» Das sind die neuen Widgets für Android Auto









Klimaanlagensteuerung

Android Auto kann bisher nur die vom Smartphone gebotenen Funktionen im Fahrzeug steuern, doch darauf will man sich nicht mehr länger beschränken. Es gibt seit langer Zeit eindeutige Hinweise darauf, dass Android Auto auch die Klimaanlage des Fahrzeugs steuern soll. Das reicht von der Temperatur über Zonen bis zur Aktivierung. Je nach Fahrzeug kann das natürlich vollständig unterschiedlich sein und vieles ist sicherlich mangels Schnittstellen in den meisten Fahrzeugen gar nicht möglich. Daher dürfte es sich um eine zukünftige Version von Android Auto handeln, die in ausgewählten neueren Fahrzeugen zum Einsatz kommen kann.

» Alle bisher bekannten Infos zur Klimaanlagensteuerung mit Android Auto

Radiosteuerung

Der Infotainment-Bereich von Android Auto soll damit erweitert werden, dass auch der Radioempfang sowohl gesteuert als auch vielleicht fest als Bestandteil der Plattform integriert werden soll. Die Umsetzung ist noch unklar und hat ähnlich viele Fragezeichen wie die Klimaanlagensteuerung, doch dass man das überhaupt integrieren will, ist für viele Nutzer sicherlich eine gute Nachricht.

» Alle bisher bekannten Infos zur Radiosteuerung in Android Auto

Auswahl des Fahrzeugsdesigns

Die Auswahl des dargestellten Fahrzeug-Icons in der Google Maps Navigation ist bisher nur am Smartphone möglich. In Kürze kommt diese Funktion direkt zu Android Auto und wird es ermöglichen, das Äußere des Fahrzeugs aus einer Reihe von vorgefertigten Modellen direkt am Infotainment-Display auszuwählen.

» Google Maps bringt Fahrzeugauswahl zu Android Auto









Videostreaming im Auto

Wenn man den medialen Bereich schon neu aufstellt, dann wohl richtig. Die schon vor gut einem Jahr angekündigte Unterstützung von Videostreaming-Apps in Android Auto soll schon sehr bald starten. Die entsprechenden Schalter sind jetzt in der App zu finden und es dürfte nur noch eine Frage von Wochen sein, bis erste Nutzer YouTube und Co am Fahrzeugdisplay sehen können. Das wird natürlich nur im Stand möglich sein.

» Alle Infos zu den Videostreaming-Apps in Android Auto

Es ist schon überraschend, an wie vielen Neuerungen das Team von Android Auto derzeit arbeitet. Wann mit den einzelnen Rollouts oder dem großen Gesamtpaket zu rechnen ist, lässt sich nicht sagen. Zumindest für Gemini hat man die Ablöse des Google Assistant bis Ende März in Aussicht gestellt – aber auch dieser Termin ist schon zwei Mal nach hinten verschoben worden.

