Android Update: Neues Backup kommt, Android XR Smart Glasses, viele Infos zu Android 17 und Gboard

In der vorletzten Android-Woche des Monats ist wieder sehr viel passiert, denn es wurden die Weichen für die Zukunft gestellt: Android 17 ist da, es gibt viele neue Infos zu den Android XR Smart Glasses, Google kündigt überraschend ein neues Cloud-Backup an und noch vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Es war eine Android-Woche, wie man sie im Februar eigentlich nicht erwarten würde: Google hat das neue Betriebssystem Android 17 veröffentlicht und wir konnten euch viele interessante Einblicke geben. Außerdem hat man viele Informationen zu den Android XR Smart Glasses veröffentlicht, wir zeigen euch das neue Backup und die Gboard-Tastatur und noch vieles mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android 17 ist da!

Google hat das neue Betriebssystem Android 17 als erste Beta veröffentlicht. Wir zeigen euch die offiziellen Neuerungen, listen euch alle entdeckten Neuerungen für die Pixel-Smartphones auf und zeigen natürlich auch, wie ihr diese Version auf eurem Smartphone herunterladen und installieren könnt. Außerdem zeigen wir euch, wie es mit der Version bis zum geplanten Release im Juni weitergeht.

» Google veröffentlicht Android 17 – das ist neu

» So könnt ihr die Android 17 Beta jetzt installieren

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta

» So geht es jetzt mit Android 17 weiter









Android Auto erhält Videostreaming

Android Auto wird schon sehr bald die Möglichkeit erhalten, Videostreaming direkt auf dem Infotainment-Display zu nutzen. Eine Ankündigung gab es bereits vor einem Jahr und jetzt steht der Schalter offenbar kurz vor der Aktivierung. Wir zeigen euch alle Infos.

» Android Auto wird schon bald das Videostreaming unterstützen

Gboard bringt Trackpad-Modus zu Android

Mit Gboard bringt Google einen Trackpad-Modus zu Android. Das dürfte vor allem für den Desktop-Einsatz konzipiert sein, kann aber auch jetzt schon bei der Positionierung des Cursors helfen.

» Android bekommt mit Gboard einen Trackpad-Modus

Alle Infos zu Android XR Smart Glasses

Schon in wenigen Wochen oder Monaten dürfte Google die Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen. Wir zeigen euch alle Infos zu den smarten Brillen, zur Oberfläche von Android XR und den Vorgaben für die Buttons und Touchgesten. Schaut mal in den folgenden Artikeln herein.

» Das sind die Android XR Buttons auf Smart Glasses

» Das sind die neuen Gesten für die Android XR Touchpad-Bedienung

» Das sind die neuen Android XR-Oberflächen

Android bekommt neues Google Drive-Backup

Android bekommt ein neues Backup, das den Downloads-Ordner auf Google Drive in der Cloud sichern soll. Das ist bereits offiziell angekündigt.

» Android bekommt Backup des Download-Ordners auf Google Drive









Android Auto im hellen Design

Android Auto bekommt eine ganz neue Oberfläche im hellen Design, die mit dem bisher standardmäßig verwendeten Dark Mode der Infotainment-Plattform aufräumt. Wir zeigen euch die neue Oberfläche mit hellen Farben.

» Android Auto bekommt neue Oberfläche im hellen Design

Samsung nimmt Rollout der Android System Updates wieder auf

Samsung startet endlich wieder mit den Android System Updates, die man für mehrere Monate zurückgehalten hat. Der Rollout hat wieder begonnen und man begründet die mehrmonatige Pause damit, dass es Probleme bzw. Überschneidungen mit den Android- und Samsung-Updates geben könnte.

» Samsung liefert endlich wieder Google System Updates aus

