Gemini Update: Google ist KI-Gewinner, Werbung im ChatBot, Integration in Fotos, Docs und Musikgenerator

In der dritten Gemini-Woche des Februar hat das KI-Modell und dessen zahlreiche Ableger wieder große Fortschritte gemacht, die noch von großer Bedeutung sein werden: Die Integrationen in Docs und Fotos wurden verstärkt, Google verzichtet wohl auf Werbung, man startet einen neuen KI-Musikgenerator und das Pro-Modell für hochkomplexe Aufgaben. Das alles und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Google legt bei Gemini schon wieder nach und hat natürlich auch in dieser Woche nicht gerade auf die Bremse getreten: Man hat das neue KI-Modell Gemini 3.1 Pro gestartet, das hochkomplexe Aufgaben löst sowie den KI-Musikgenerator Lyria für viele Nutzer gestartet. Außerdem gibt es Updates für Google Fotos, für Google Docs und noch sehr viel mehr. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Hat Google Gemini ein Messenger-Problem?

Google stößt mit Gemini wohl so langsam auf ein Messenger-Problem, das man vom alten Google geerbt hat: Die per Messenger geteilten Informationen fehlen jetzt zur Personalisierung.

Werbung im KI-ChatBot?

ChatGPT startet mit Werbung im eigenen KI-ChatBot, um die immensen Kosten ein wenig aufzufangen. Google hatte verkündet, darauf verzichten zu wollen und wird das wohl auch langfristig alles andere als nötig haben. Denn Googles Geschäftsmodell sieht völlig anders aus und scheint gut zu funktionieren.

» ChatGPT startet mit Werbung in der Konversation – ist das auch ein Modell für Gemini?









Google Fotos & Gemini

Google Fotos startet mit Ask Fotos jetzt noch tiefer als bisher. Das auf Gemini basierende KI-Tool zieht in die Galerie ein und kann mit jedem einzelnen Foto interagieren. Die Möglichkeiten sind deutlich größer, als man das zunächst annehmen würde. Im folgenden Artikel haben wir euch alle Möglichkeiten und Funktionen von Gemini in Ask Google Fotos zusammengefasst.

» Das sind die neuen Ask Google Fotos-Funktionen von Gemini

Google ist KI-Gewinner

Google entpuppt sich immer mehr als der ganz große KI-Gewinner. Man rast mit Gemini durch die Versionen, gewinnt immer mehr Benchmarks und hat bereits jetzt ein funktionierendes Geschäftsmodell etabliert. Während die Konkurrenz große Verluste im Milliardenbereich schreibt, dürfte Google Gemini mit seiner Bandbreite bereits heute profitabel sein – und das in zahlreichen Geschäftsbereichen. Kaum vorstellbar, wie die Konkurrenz das einholen soll.

» Google ist mit Gemini schon heute der ganz große KI-Gewinner

Google Docs & Gemini mit Audiozusammenfassung

Google Docs bietet jetzt auf Basis der Gemini-KI eine Audiozusammenfassung von Dokumenten an. Diese kann die Dokumente nicht mehr nur vorlesen, sondern kompakt zusammenfassen und diesen generierten Inhalt per Audio ausgeben. Nutzer haben die Wahl zwischen verschiedenen Sprecherstimmen und Geschwindigkeiten.

» Google Docs erhält Gemini-basierte Audiozusammenfassung









Gemini startet neuen KI-Musikgenerator

Google geht den letzten multimedialen Bereich an, den man bisher nur gestreift hatte. Das KI-Modell Lyria 3 ist jetzt soweit, um den ganz großen Auftritt zu haben und wurde in dieser Woche fest in den KI-ChatBot integriert. Jetzt haben alle volljährigen Nutzer die Möglichkeit, mit Gemini ganze Songs mit einer Maximallänge von jeweils 30 Sekunden zu erstellen. Die Möglichkeiten sind sehr umfangreich und die Ergebnisse können sich durchaus sehen hören lassen.

» Google startet neuen Gemini KI-Musikgenerator Lyria

Gemini 3.1 Pro mit noch mehr Intelligenz

Gemini 3.1 Pro ist gestartet und bringt das erst vor wenigen Monaten gestartete KI-Modell der dritten Generation wieder einmal einen Schritt in die Zukunft. Die Logik hat deutlich zugelegt, man löst jetzt hochkomplexe Aufgaben und laut den von Google veröffentlichten Benchmarks ist man der Konkurrenz bei dieser Entwicklung regelrecht enteilt.

» Gemini 3.1 Pro für hochkomplexe Aufgaben startet für viele Nutzer

