Google Docs & Gemini: Neue Audio-Zusammenfassung von Dokumenten startet jetzt für erste Nutzer

Google hat das KI-Modell Gemini längst in alle relevanten Produkte integriert, natürlich auch in das Workspace-Universum, und jetzt arbeitet man am Ausbau des Funktionsumfangs. In diesen Tagen wird eine neue Audio-Zusammenfassung für Google Docs ausgerollt, die genau das tun soll, was die Bezeichnung vermuten lässt. Das geht weit über das reine Vorlesen hinaus.



Sehr viele Nutzer dürften KI-ChatBots unter anderem dafür verwenden, Inhalte zusammenzufassen. Für schnelle Inhaltsangaben oder auch ausführliche Inhaltsangaben für eine bestimmte Quelle eigenen sich die KIs meist sehr gut, ohne dass es größere Probleme gibt. Auch Google bietet das längst im KI-Modus an, innerhalb des Gemini-ChatBots oder bekanntlich auch mit NotebookLM. Letztes ist praktisch ein ganzes Produkt, das rund um diese Grundfunktion aufgebaut wurde.

Im vergangenen Jahr hat Google Docs eine Vorlesen-Funktion erhalten, die jetzt gewissermaßen mit der KI-Zusammenfassung kombiniert wird. Nach dem Rollout des jüngsten Updates haben Nutzer die Möglichkeit, sich ein Dokument zusammenfassen zu lassen und diese Zusammenfassung vorlesen zu lassen. Eine Zusammenfassung in Textform gibt es tragischerweise noch nicht, doch immerhin lässt sich das Vorlesen in Geschwindigkeit und Stimmlage anpassen.

Im obigen Video könnt ihr sehen, wie diese Funktion umgesetzt ist und wie ihr sie findet. Es ist in der Audio-Kategorie im Tools-Menü zu finden. Optimal wäre es natürlich, wenn es eine Transkription dieser Audiozusammenfassung geben würde, doch das ist sicherlich nur noch eine Frage von wenigen Updates. Eine Audiozusammenfassung ist oftmals anders und vielleicht noch übersichtlicher strukturiert als eine reine Textzusammenfassung.

Die neue Funktion wird seit wenigen Tagen für alle Workspace-Abonnenten sowie Abonnenten eines Gemini-Abo ausgerollt: Business Standard und Plus, Enterprise Standard und Plus, Google AI Ultra, Google AI Pro oder auch eines der Education-Pakete. Ob oder wann diese Funktion auch für alle Privatnutzer ohne Abo ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen.

