Pixel Update: Neue Feature Drop, das Pixel 10a ist da, Android 17 installieren, Pixel Launcher-Update & mehr

Die große Pixel-Woche geht zu Ende, in der Google zwei neue Produkte vorgestellt hat, in der man ein neues Betriebssystem für alle Pixel-Smartphones veröffentlicht hat und auch an anderer Stelle nachlegt – etwa im Pixel Launcher. Wir zeigen euch außerdem die Android 17-Installation, den Ausblick auf die Pixel 11-Smartphones und mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Jetzt kommt das Pixel-Jahr richtig in Fahrt, denn Google hat mit der Präsentation der neuen Pixel-Produkte das aktuelle Kapitel abgeschlossen und startet in die nächsten Generationen. Nach der Vorstellung des Pixel 10a folgt in Kürze ein großes Pixel Feature Drop, ein Update für den Pixel Launcher, Android 17 ist für die Pixel-Smartphones gestartet und mehr. Es war viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drop- neue Funktionen kommen

Das Pixel Feature Drop wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und viele neuen Funktionen auf die Pixel-Smartphones bringen. Wir können euch schon jetzt die Schwerpunkte zeigen, auf die ihr euch freuen dürft.

» Pixel Feature Drop bringt viele neue Funtionen

Android 17 Beta installieren

Die Android 17 Beta wurde veröffentlicht und bringt alle interessierten Pixel-Nutzer in die nächste Generation des Betriebssystems. Wir zeigen euch, wie ihr an der Beta teilnehmen und die Version auf eurem Pixel-Smartphone installieren könnt.

» So könnt ihr die Android 17 Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren









Update für den Pixel Launcher

Es gibt ein Update für den Pixel Launcher, das eine neue Suchleiste im Gepäck hat. Diese entspricht jetzt der Darstellung und auch den Anpassungsmöglichkeiten der Android-App.

» Pixel Launcher bringt neue Google-Suchleiste

Pixel 11-Smartphones mit Gesichtserkennung

Die Pixel 11-Smartphones werden im Bereich der Gesichtserkennung stark nachlegen. Jetzt gibt es erste Informationen zu den geplanten Verbesserungen, die einen eigenen Projektnamen haben und zeigen, dass auch neue Hardware auf die Geräte kommt.

» Pixel 11-Smartphones bekommen verbesserte Hardware zur Gesichtserkennung

Google stellt Pixel 10a vor

Google hat das Pixel 10a vorgestellt, das ab sofort vorbestellt werden kann. Wir zeigen euch das neue Smartphone, die von Google für das Gerät vermeldeten Highlights und beschäftigen uns natürlich auch mit den Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger.

» Google hat das Pixel 10a vorgestellt – alle Infos

Google stellt Pixel Buds 2a in neuen Farben vor

Die Pixel Buds 2a sind jetzt in zwei neuen Farben verfügbar, die gut zum neuen Pixel 10a passen. Wir zeigen euch die neuen Farben Fog und Berry, die sicherlich vielen Nutzern gefallen könnten.

» Google hat die neuen Pixel Buds 2a-Farben vorgestellt – alle Infos









Starke neue Pixel-Aktionen

Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt wieder starke Pixel-Aktionen. Diese bieten euch hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Watch und auch auf die Pixel Buds-Kopfhörer. Aber auch auf das neue Pixel 10a gibt es bereits eine interessante Aktion, denn ihr könnt euch beim Kauf des neuen Budget-Smartphones jetzt einen Store-Gutschein in Höhe von 100 Euro holen.

