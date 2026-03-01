Google Drive: Der Cloudspeicher wächst – Google bringt neues Backup und PDF-Upload für alle Nutzer

Der Cloudspeicher Google Drive besteht schon seit vielen Jahren und fliegt trotz aller Relevanz gefühlt manchmal etwas unter dem Radar. In diesen Tagen wurden gleich zwei neue Integrationen angekündigt, mit denen die Plattform noch stärker als bisher im digitalen Alltag der Nutzer ankommen soll. Sowohl Android als auch Chrome bekommen eine Anbindung zur Ablage relevanter Dokumente.



Das Google Drive gehört sowohl im Privat- als auch Business-Bereich zu den beliebtesten Cloudspeichern und profitiert vor allem von der engen Anbindung wichtiger Apps wie Google Docs, Sheets oder Slides. Die Nutzerzahl dürfte in den Milliarden liegen, aber dennoch scheint Google Drive gefühlt nicht die Bedeutung zu haben, die es eigentlich müsste. Daher ist es nicht überraschend, dass man jetzt weitere Integrationen startet.

Download-Backup auf Google Drive

Es klingt vielleicht etwas kurios, die Downloads zur Sicherung in die Cloud hochzuladen, um sie von dort wieder herunterzuladen – aber das ist genau das, was Google Drive in Kürze für Android anbietet. Man startet ein neues Cloud-Backup für den Downloads-Ordner unter Android, der sicherlich oftmals beim Wechsel des Smartphones vergessen wird oder auch bei Verlust des Geräts nicht gesichert ist. Das soll sich mit der neuen Funktion ändern.

Das Feature wurde bereits offiziell angekündigt und soll den Backup-Bereich von Android entsprechend um diese neue Funktion erweitern. Wann der Rollout beginnt, wissen wir noch nicht, aber es dürfte wohl schon im Laufe der nächsten Tage soweit sein.

» Alle Informationen zum neuen Downloads-Backup bei Google Drive









PDFs direkt in Google Drive speichern

Der Chrome-Browser aktualisiert den PDF-Reader mit zwei neuen Funktionen, die den Umgang mit dem beliebten Dokumentformat erleichtern sollen. Dazu gehört zunächst die Möglichkeit für Anmerkungen in PDFs, aber auch eine neue Funktion mit Anbindung an das Google Drive. Mit nur einem Knopfdruck sollen sich beliebige PDF-Dokument direkt im Cloudspeicher ablegen lassen.

Für das Speichern von PDFs im Cloudspeicher erstellt Google Drive einen neuen Ordner, in dem diese Dokumente gesammelt werden. Dort kann man sie entweder liegenlassen oder sie wie üblich von dort aufsammeln und zur Organisation in die eigenen Ordner verschieben. Diese neue Funktion sollte mit der neusten Version 145 des Chrome-Browsers verfügbar sein.

» Alle Informationen zum PDF-Upload zu Google Drive

