Pixel-Knallerpreise: Jetzt hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 10 Pro (XL) sichern + Pixel 10a Vorbesteller-Aktion

Wir sind in ein sonniges Wochenende gestartet, das uns auch im deutschen Google Store bei Amazon Grund zum Strahlen gibt: Nur für dieeses Wochenende hat man die Preise für die aktuellen Pixel 10-Smartphones deutlich gesenkt, bietet hohe Rabatte auf die smarten Kopfhörer Pixel Buds, auf die Pixel Watch und natürlich weiterhin die Pixel 10a Vorbesteller-Aktion – schaut mal herein.



Erst vor wenigen Tagen hat Google das neue Pixel 10a vorgestellt, das jetzt noch als Vorbesteller-Aktion zu haben ist, die ihr bei Interesse am Smartphone vielleicht nicht verpassen wollt: Nur noch kurze Zeit gibt es das Pixel 10a mit 100 Euro Launch-Angebot. Ihr bekommt nach dem Kauf des Smartphones einen Gutschein in Höhe von 100 Euro, den ihr in den folgenden Wochen im Google Store bei Amazon einlösen und für den Kauf von vielen Produkten verwendet könnt. Lest euch die Bedingungen vorab auf der verlinkten Seite durch.

Wer doch eher in die Flaggschiff-Generation investieren möchte, was zumindest bei der aktuellen Preisgestaltung sicherlich ratsam ist, kann sich jetzt das Pixel 10 mit 20 Prozent Rabatt sichern – damit liegt ihr sehr nah am Verkaufspreis des Budget-Ablegers. Das Flaggschiff-Smartphone bietet euch allerdings deutlich mehr Leistung, eine enorm bessere Kamera und in puncto Update-Garantie entscheidet ihr euch lediglich zwischen sieben Jahren oder sechseinhalb Jahren – also praktisch nicht relevant.

Aber auch das Pro-Modell ist endlich wieder verfügbar und empfängt euch mit hohen Prozenten: Jetzt gibt es 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro, das damit weit unter 1000 Euro zu haben ist. Soll es noch eine Nummer größer sein, könnt ihr euch in diesen Tagen das Pixel 10 Pro XL mit 18 Prozent Rabatt sichern. Zu allen Smartphones gibt es außerdem 60 Tage Audible gratis von Amazon.

Das gesparte Kapital könnt ihr bei Interesse in die smarten Kopfhörer oder auch die vergünstigte Pixel Watch investieren: Jetzt gibt es 16 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder sogar 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a – das gilt auch für die neuen Farben Fog und Berry.

Die meisten Aktionen gelten nur bis heute Abend, 23:59 Uhr. Das solltet ihr nicht verpassen!

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

