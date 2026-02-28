10 Jahre Pixel-Smartphones: Google blickt zurück – das waren die Farben und Designs aller Geräte (Galerie)

In diesem Jahr kann Google den Meilenstein von zehn Jahre Pixel-Smartphones feiern, den wohl nur die wenigsten dem Unternehmen zugetraut hätten – doch die Geduld hat sich mehr als ausgezahlt. Zum aktuellen Jubiläum blickt das Unternehmen auf die bisherigen Generationen zurück und zeigt, wie sehr sich sowohl das Design der Geräte als auch dessen Farbauswahl verändert hat.



Für Google Pixel sind es sicherlich Jubiläumsjahre: Die Pixel-Verkaufszahlen schießen steil nach oben, in vielen Ländern ist Pixel neben Apple und Samsung die einzige relevante Premium-Marke und für viele Menschen eine echte Alternative. Im vergangenen Jahr hatten wir das Jubiläum „zehn Generationen Pixel“ gefeiert und in diesem Jahr gibt es das echte Jubiläum – denn im Oktober heißt es „zehn Jahre Pixel-Smartphones“.

Google hat schon im vergangenen Jahr obige Grafik veröffentlicht, die alle Pixel-Flaggschiffe von der ersten bis zur aktuellen zehnten Generation zeigt – ausgenommen die a-Geräte. Wie sich zeigt, hat sich vor allem in der ersten Hälfte sehr viel geändert, denn die Pixel-Designer waren noch auf der Suche nach einer einheitlichen Linie. Vor allem die ersten beiden Generationen wirken, als seien sie völlig beliebig zusammengeschustert worden. Mit der dritten kam wohl langsam eine Idee für zukünftiges Design auf, die vierte und fünfte entsprachen dem damaligen Zeitgeist-Design und mit der sechsten wurde das heutige Signature – nämlich die Kameraleiste – eingeführt.

Mit den Pixel 6-Smartphones hat Google einen ganz klaren Cut gemacht, man kann das nicht anders sagen. Nicht nur in puncto Design, sondern auch technisch. Wer sich für diesen Rückblick und die Pixel-Reise interessiert, findet im folgenden verlinkten Beitrag noch viele weitere Infos:

Nicht nur in puncto Design waren die Pixel 6-Smartphones einschneidend, sondern auch in der Farbgebung: Erst vor wenigen Tagen hat Google obige Grafik veröffentlicht, die uns alle verfügbaren Farben der Pixel-Smartphones zeigt. Wie ihr sehen könnt, ist sowohl die Farbwärme als auch die Auswahl mit der sechsten Generation erheblich angestiegen. Man hat sich von den eher kühlen und technischen Farben verabschiedet (die Ausnahme bildet „oh, so orange“ im Pixel 4) und stattdessen auf warme Farben, Erdtöne und eher dezente sowie Farbgebungen gesetzt.

Aber auch bei der Auswahl der Farben gab es eine Änderung, die man nicht für den Erfolg unterschätzen sollte: Heute sind meistens alle Smartphone-Varianten (10, 10 Pro, 10 Pro XL) in allen vorgestellten Farben erhältlich, während es damals auch Unterschied zwischen dem Standard und Pro bzw. Standard und XL gegeben hat. Wer sich etwas für das Äußere seines Smartphones interessiert, musste sich also entscheiden, ob der Schwerpunkt eher auf Technik/Leistung oder der Wunschfarbe gelegt werden sollte.

Wir dürfen gespannt sein, wie es mit der elften Generation weitergehen wird, die mutmaßlich größere Einschnitte mit sich bringen wird.

