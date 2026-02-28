Android & Gemini: Google formt ein KI-Betriebssystem – nächstes Kapitel bringt KI-Agenten und ‚amazing things‘

Google hat noch immer große Pläne mit dem Smartphone-Betriebssystem Android, das sich in der nächsten Zeit sowohl funktionell als auch strukturell fundamental verändern könnte: Die hinter den Kulissen stark vorangetriebene Integration von Gemini soll das nächste Kapitel der Plattform öffnen und dafür sorgen, dass es zu einem echten KI-Betriebssystem vorangetrieben wird.



Smartphone-Betriebssysteme sind aus heutiger Sicht ebenso wie die Geräte weitgehend ausentwickelt, sodass selbst bei den jährlichen Updates keine ganz großen Innovationen mehr präsentiert werden können – aber das dürfte sich schon sehr bald ändern. Vor wenigen Tagen hat der Android-Chef höchstpersönlich verkündet, dass Android zum KI-Betriebssystem umgebaut werden wird und man gerade dabei ist, das nächste Kapitel der Plattform zu öffnen.

Die Integration von Gemini und vielleicht auch der einen oder anderen lokalen KI soll dafür sorgen, dass die Nutzer aufregende neue Dinge mit ihrem Smartphone tun können, die bisher noch nicht möglich gewesen sind. Man verspricht, dass Android die Nutzer noch besser kennenlernt. Es soll eine Plattform werden, die wirklich für den Nutzer arbeitet und ihm umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung stellt.

Android is moving from an operating system to an intelligent system. This is the next chapter of Android. We are going to make a platform that truly understands and works for you.

Viel höher kann man die Messlatte wohl kaum hängen, doch diese Aussagen sind nicht in irgendeinem Interview getätigt worden, sondern vom Android-Chef Sameer Samat höchstpersönlich auf der großen Bühne des weltweit beachtete Samsung Galaxy S26-Events. Die Aussagen haben also enormes Gewicht.









Android wird zum KI-Betriebssystem

Auch wenn Android-Chef Sameer Samat viel gesagt hat, hat er doch nicht viel gesagt. Vieles wird umrissen, ganz konkret wird er nicht – das soll erst in den nächsten Monaten der Fall sein. Doch allein der Wandel vom „operating system“ zum „intelligent system“ zeigt schon, „wer“ hier wirklich die Kontrolle übernimmt – nämlich Gemini. Die Zeit der statischen Android-Apps dürfte langsam zu Ende gehen, stattdessen wird Android dynamische Apps und Oberflächen schaffen, die von Gemini optimal auf den Nutzer zugeschnitten sind. Ich hatte das hier im Blog schon vor gut einem Jahr prognostiziert: Die Gemini-Apps werden die Android-Apps ersetzen.

Aber nicht nur die Apps werden sich deutlich verändern, sondern wohl auch das Betriebssystem selbst. Google arbeitet seit längerer Zeit daran, Android zu einem Betriebssystem für KI-Agenten zu wandeln. Schon heute kann die Gemini-KI das Smartphone steuern, was sicherlich recht schnell zu einem Standard wird. Schauen wir uns aktuelle externe Entwicklungen wie OpenClaw an, zeigt sich schon, wohin die Reise geht.

Die große Frage ist, ob die Nutzer das überhaupt noch wollen. Gleichzeitig mit der Begeisterung macht sich auch eine immer größere KI-Müdigkeit bemerkbar. Wenn sich das täglich für Stunden genutzte Smartphone plötzlich völlig anders verhält und die üblichen Routinen nicht mehr ohne KI-Einsatz möglich sind, könnte das so manchen Nutzer wohl eher dazu verleiten, das Gerät seltener, statt noch umfangreicher zu verwenden. Wir dürfen sicherlich mit großer Spannung auf die Google I/O im Mai blicken, auf der man all diese Dinge etwas klarer vorstellen möchte.

Android 17 & Gemini: Google kündigt nächstes Kapitel des Betriebssystems an – ‚amazing things' kommen

