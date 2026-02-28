Android: Google Wetter wird jetzt eingestellt – Google killt Froggy und ersetzt die Standard-App (Screenshots)

Google betreibt für eine Reihe von Bereichen gleich mehrere Apps, die sich manchmal gar nicht so stark voneinander unterscheiden – dazu gehörte lange Zeit auch das Wetter mit all seinen Berichten und Prognosen. Jetzt räumt man in diesem Bereich etwas auf und stellt eine der populärsten Apps, die sicherlich von Millionen Nutzern verwendet wurde. Dennoch müssen sie natürlich nicht auf die Wetterprognosen verzichten.



Wer sich mit Google-Diensten über das Wetter informieren möchte, hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Von der Google-App über den Discover Feed, Google Maps und Google News bis zur eigenständigen Wetter-App auf den Pixel-Smartphones oder auch der Darstellung in der Websuche. Über viele Jahre hat Google sowohl den Wetterbericht in der Websuche als auch innerhalb der Google-App angeboten, die zwar aus derselben Quelle gespeist werden, aber unterschiedliche Darstellungen und Funktionen besaßen.

Auf dem ersten Screenshot in diesem Artikel seht ihr die über viele Jahre angebotene Wetter-App, der man in diesen Tagen den Stecker zieht. Viele Nutzer sehen schon seit Wochen obige Meldung und mittlerweile dürfte die Einstellung bei den meisten Nutzern durchgeführt worden sein. Dennoch funktioniert die Verknüpfung auf dem Homescreen auch weiterhin, denn die nicht mehr existierende App leitet automatisch auf die entsprechende Suchanfrage in der Google Websuche weiter.

Tatsächlich handelte es sich bei der Wetter-App niemals um eine echte App, sondern lediglich um eine tiefe Verknüpfung in die Google-App hinein. Weil schon vor längerer Zeit das Pixel Wetter für Pixel-Nutzer geschaffen wurde und die Websuche auch auf anderen Plattformen außerhalb von Android eine gute Anlaufstelle ist, muss die Standard-App jetzt den Weg auf den Google-Friedhof gehen.









Obiger Screenshot zeigt die „neue“ Wetter-App aus der Websuche. Wer die Websuche bisher schon für eine Wetteranfrage bemüht hatte, kennt diese Ansicht, für die App-Nutzer ist es hingegen eine kleine Umgewöhnung – allerdings nicht mehr, als wenn es ein Redesign gegeben hätte. Die wichtigsten Informationen sind an gewohnter Stelle, alle relevanten Informationen für den aktuellen Zeitpunkt und die nächsten Stunden sind ohne scrollen oder sonstige Interaktion abrufbar. Dennoch ist etwas anders.

Wem irgendwas fehlt, aber gar nicht weiß, was es eigentlich ist, der bekommt hier die Antwort: Google verabschiedet sich von Froggy, der Wetterfrosch. Der über viele Jahre als Maskottchen dienende Frosch mit seinen angepassten Darstellungen und Hintergründen muss leider ausziehen und wird wohl weder in der Websuche noch in der Pixel-App weiterhin zum Einsatz kommen. Natürlich wer Froggy nicht wirklich wichtig, aber dennoch werden ihn viele sicherlich vermissen.

