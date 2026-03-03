Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Funktionen auf Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

pixel 

Endlich legt Google wieder für die Pixel-Smartphones nach: Wie bereits erwartet hat man vor wenigen Minuten das erste große Pixel Feature Drop für dieses Jahr veröffentlicht, das einen großen Schwung an Neuerungen und Verbesserungen auf die Smartphones bringt. Es gibt viele Neuerungen rund um die Künstliche Intelligenz, aber auch an den Android-Oberflächen. Wir zeigen euch alle Details.


pixel feature drop märz 2026

Das neue Pixel Feature Drop ist da! Nach ganzen vier Monaten Wartezeit, statt der bisher üblichen drei Monate zwischen zwei Releases, gibt es endlich die nächste Runde – und die hat es in sich.

Circle to Search mit mehreren Objekten
Neue Now Playing-App
Sport und Finanzen auf einen Blick
Neue Google-eigene Icon Packs
KI-basierte Betrugserkennung für Telefonanrufe

Alle Informationen in Kürze…

