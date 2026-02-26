Circle to Search: Starke neue Funktion wird ausgerollt – mehrere Objekte gleichzeitig auswählen (Video)

Mit Circle to Search hat Google ein sehr hilfreiches Produkt im Portfolio, das von immer mehr Nutzern dazu genutzt wird, mehr Informationen über den Displayinhalt zu erhalten. Jetzt hat man ein Update angekündigt, das die Auswahl noch flexibler macht und mehr als ein Objekt gleichzeitig erkennen kann. Das neue „Multi-object search“ kann vor allem bei Mode sehr praktisch sein.



Das Tool Circle to Search wird von Google in etwas größeren Abständen weiterentwickelt und erhält etwa zwei Mal pro Jahr ein großes Update. Anlässlich der gestrigen Vorstellung des Samsung Galaxy S26 hat man jetzt wieder etwas Neues zu verkünden, das die Nutzung des Displaywerkzeugs vereinfachen kann: Mit dem neuen Multi-object search lassen sich ganze Bildbereiche einscannen und nach mehreren Objekten gleichzeitig durchsuchen.

Wer beispielsweise auf der Suche nach einem Look ist, den die Person auf dem Display trägt, muss nun nicht mehr Schuhe, Hose, Oberteil und Kopfbedeckung einzeln suchen, sondern kann den gesamten Menschen einkreisen. Die Circle to Search-KI wird erkennen, dass sich darunter mehrere Objekte befinden und entsprechend nach allen Kleidungsstücken einzeln suchen. Ähnlich wie bei Google Lens werden die gefundenen Objekte markiert und können in der Ergebnisliste durchgescrollt werden.

Als weiteres Beispiel nennt man kurioserweise ein Foto von Fischen: Statt jeden Fisch einzeln zu analysieren, kann man das gesamte Aquarium einkreisen und mehr über die Gesamtheit der Fische oder auch jedes einzelne der schwimmenden Lebewesen erfahren. Circle to Search wird nicht nur die Bezeichnung des Tieres verraten, sondern auch die üblichen Details ausspucken, die man mit einer Google-Websuche erhalten könnte.

Mit diesem Update erhaltet ihr mehr visuelle Ergebnisse aus einer einzigen Suche, wodurch sich auch für Händler und Unternehmen ganz neue Möglichkeiten ergeben, die mit ihren Produkten in der Google-Suche gelistet sind. Die neue Funktion wird in diesen Tagen für alle Nutzer mit Circle to Search-Zugang ausgerollt, während Neo-Nutzer des Galaxy S26 oder auch der Pixel 10-Smartphones erweiterte Mode-Funktionen verwenden können.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 25.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.