Google Find Hub: Nie wieder verlorenes Gepäck – neue Funktion bringt Koffer-Freigabe für Fluggesellschaften

Mit dem Google Find Hub lassen sich immer mehr Geräte tracken, um ihren aktuellen Standort abzurufen, diese aufzuspüren oder die Position anderweitig zu verwenden. Immer mehr Menschen versehen auch ihr Gepäck mit mobilen Trackern, wobei man bei Verlust in den meisten Fällen aber ohnehin hilflos ist. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der sich verlorenes Gepäck für Fluggesellschaften freigeben lässt.



Immer mehr Menschen versehen ihre Koffer vor einer Reise mit einem GPS-Tracker, der je nach Kompatibilität auch mit dem Google Find Hub tracken lässt. Weil man das Gepäck bei einer Flugreise normalerweise aus der Hand gibt und sich darauf verlassen muss, dass dieses ebenfalls am Zielflughafen ankommt, dürfte das den Nutzern ein besseres Gefühl geben. Allerdings ist es doch so, dass man ohnehin nicht selbst hinter die Kulissen des Flughafens spazieren und den Koffer holen kann.

Jetzt wird eine neue Funktion für den Google Find Hub ausgerollt, mit der sich ein verfolgtes Gepäckstück für eine Fluggesellschaft freigeben lässt. Das soll es dieser deutlich erleichtern, ein verlorenes Gepäckstück aufzuspüren. Weil Gepäckstücke bei Flugreisen bekanntlich über den aufgeklebten Barcode getrackt werden, können diese bei Verlust des aufgeklebten Papiers oder unlesbarem Code ansonsten ganz schnell „verschwinden“. Der Zugriff auf den Tracker ist daher als Backup zu verstehen.

Die Freigabe für die Fluggesellschaft erfolgt für maximal sieben Tage und kann vom Nutzer jederzeit wieder beendet werden. Bemerkt das Netzwerk, dass das Gepäckstück und der Nutzer wieder vereint sind – bzw. beide Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander sind – wird das Tracking ebenfalls automatisch beendet.

Gleich zum Start konnte Google mehr als globale Fluglinien als Partner gewinnen: Ajet, Air India, China Airlines, Lufthansa mit Austrian, Brussels und Swiss sowie Saudia Airlines, Scandinavian Airlines und Turkish Airlines. Außerdem soll sich Qantas auf dem Sprung befinden und weitere Partner sollen folgen.

» Android: Live-Standort per Messenger teilen – Google Messages bekommt jetzt Find Hub-Integration

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.