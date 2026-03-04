Android: Live-Standort per Messenger teilen – Google Messages bekommt jetzt Find Hub-Integration

Der große Schwung an angekündigten Verbesserungen rund um Android bringt jetzt auch eine neue Funktion für Google Messages, die sich schon vor einigen Tagen erstmals in einem Teardown gezeigt hatte: Jetzt erhalten alle Nutzer die Möglichkeit, ihren Standort per Googel Find Hub direkt in der Konversation freizugeben, ohne den Messenger verlassen zu müssen. Die Ankündigung zeigt alle Details.



In vielen Messengern gibt es Möglichkeiten zur Freigabe des aktuellen Standorts, der entweder als statischer Punkt auf der Karte oder auch einer Live-Variante für den Konversationspartner freigegeben wird. Innerhalb von Google Messages gab es bisher nur eine Funktion für den statischen Standort, während man für alles Weitere zu einer externen App wechseln musste. Diesen Umweg, der auch über den Google Find Hub führen kann, ist nach dem jüngsten Update nicht mehr notwendig.

Mit dem Google Find Hub könnt ihr jetzt euren Standort direkt in Google Messages teilen, sodass euer Gesprächspartner den Standort in Echtzeit auf der Karte sehen kann. Ganz egal, ob ihr euch auf einem Konzert trefft oder vom Flughafen abgeholt werden möchtet, kann das sehr praktisch sein. Die Freigabe kann schon vor dem Start zeitlich begrenzt werden, entweder auf einen festgelegten Zeitraum oder nach dem Ende der Notwendigkeit. Alles, ohne Messages verlassen zu müssen.

Im obigen Video könnt ihr den Ablauf der Freigabe sehen. Die Funktion befindet sich in den erweiterten Möglichkeiten, lässt sich mit einem Knopfdruck starten und benötigt nur die Angabe der Dauer. Der Kontakt wird automatisch als Empfänger für die Freigabe eingetragen und um alles andere kümmert sich die Verbindung zwischen Messages und dem Find Hub. Das Overlay zur Freigabe wird direkt vom Find Hub bereitgestellt.

