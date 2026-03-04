Pixel Launcher: Feature Drop bringt Icon Packs auf den Homescreen – KI-generierte Designs (Screenshots)

Nach einer längeren Pause hat Google wieder ein Pixel Feature Drop veröffentlicht, das eine Reihe von Neuerungen auf die Smartphones bringt, die sich auch an der Oberfläche zeigen. Dazu gehört auch eine neue Funktion, auf die viele Nutzer seit Jahren warten, sich in der Umsetzung aber vielleicht doch anders vorgestellt haben: Der Pixel Launcher unterstützt jetzt KI-generierte Icon Packs.



Das Betriebssystem Android bietet eigentlich sehr umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung der Oberflächen, doch Google tritt zumindest in puncto Icon Packs im Pixel Launcher seit jeher fest auf die Bremse – diese werden schlicht nicht unterstützt. Selbst in der Hochphase des Material Designs, bei dem alle Flächen eine ähnliche Farbe haben sollten, hatte man sich nicht für Icon Packs geöffnet. Das ändert sich jetzt, aber vielleicht nicht so weit, wie sich die Nutzer das wünschen würden.

Pixel Launcher bekommt KI-generierte Icon Packs

Der Pixel Launcher unterstützt jetzt KI-generierte Icon Packs. Das bedeutet, dass in den Design-Einstellungen eines von sechs Themen ausgewählt werden kann, das für alle Icons auf dem Homescreen zur Anwendung kommt. Der KI-Einsatz dabei ist es, die bestehenden Icons – auch für externe Apps außerhalb des Google-Kosmos – entsprechend in ein solches Design zu bringen. Dazu gehört die Spongebob-Variante (linkes Bild) sowie die Gold-Variante (rechtes Bild).

Neben diesen beiden Darstellungen gibt es auch noch einen Cookie-Look sowie Scribbles, Easel und Stardust. Man könnte sagen, dass das gewissermaßen KI-Filter sind, durch die die einzelnen Icons gejagt und angepasst werden. Weitere Themen sind sicherlich möglich, ob Google auch eine freie Anpassung im Sinne eines Prompts ermöglichen wird, bleibt abzuwarten. Das würde ich derzeit eher ausschließen, denn aus irgendeinem Grund hat man etwas gegen zu stark angepasste Icons.

Diese Funktion darf auch als Absage an eine zukünftige Unterstützung von Icon Packs verstanden werden, auch wenn man das in der Ankündigung natürlich nicht in dieser Deutlichkeit sagt. Was es sonst noch Neues gibt, erfahrt ihr in den folgenden Artikeln.

» Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Funktionen auf Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

» Pixel Update: Das März-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserung auf die Smartphones

