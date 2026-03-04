Pixel Watch Feature Drop: Google bringt starke neue Funktionen auf Smartwatches – KI, Gesten und mehr

Google legt nicht nur bei den Pixel-Smartphones nach, sondern hat jetzt auch ein Pixel Watch Feature Drop veröffentlicht, das neue Funktionen auf die Smartwatches aus eigenem Hause bringt. Nutzer dürfen sich auf eine verbesserte Einhandbedienung freuen, auf neue KI-Funktionen sowie neue Sicherheitsfunktionen in Verbindung mit dem Smartphone, eine eigenständige Erdbebenwarnung und Notroffunktion.



Das große Pixel Update für März 2026 hat unter anderem das Pixel Feature Drop hervorgebracht, das einen ganzen Schwung von neuen Funktionen sowie Android 16 QPR3 auf die Smartphones gebracht hat. Aber auch die Smartwatches werden bedacht, denn in diesem Monat gibt es erneut ein Pixel Watch Feature Drop mit einer Reihe von Neuerungen. Eine davon bezieht sich auch auf die Verbindung mit dem Smartphone.

Pixel Watch erinnert an vergessenes Pixel-Smartphone

Jetzt kann die Pixel Watch auch das angebundene Pixel-Smartphone proaktiv schützen und die Nutzer davor bewahren, dieses zu verlieren bzw. zu vergessen. Bricht die Verbindung zwischen den Geräten ab, wird das Smartphone automatisch gesperrt und ihr erhaltet eine Benachrichtigung, dass sich das Smartphone entfernt hat. Um welche Abstände es dabei geht, hat man in der Ankündigung leider nicht verraten.

Außerdem könnt ihr mit der Plattform Mein Gerät finden jetzt auch auf der Smartwatch nach den getrackten Objekten suchen und diese aufspüren. Ein Gerät, das sich direkt in Bluetooth-Reichweite befindet, kann bei Bedarf angeklingelt werden, um es schnell zu finden. Befindet es sich außerhalb der Reichweite, seht ihr den Standort auf der Karte und erhaltet eine Wegbeschreibung.









Einhandbedienung

Die mit der Pixel Watch 4 eingeführte Einhandbedienung der Smartwatch ist jetzt auch auf den Pixel Watches der dritten Generation verfügbar. Statt auf dem Display zu tippen oder Gesten auszuführen, könnt ihr jetzt einfach eine Fingerbewegung machen: Tippt dafür Daumen und Zeigefinger zwei Mal zusammen – so wie das auf obigem Video zu sehen ist – und ihr könnt eine der verfügbaren Standardaktionen auslösen.

Zu den möglichen Funktionen gehört die Annahme von Anrufen, die Aufnahme von Fotos oder auch das Pausieren von Musik. Alles ist möglich, ohne das Display der Smartwatch berühren zu müssen. Der Vorteil daran ist auch, dass das mit der Hand funktioniert (und natürlich NUR mit der Hand), an der die Smartwatch getragen wird.

Schneller mit der Smartwatch bezahlen

BILD

Das Bezahlen mit der Smartwatch im stationären Handel ist jetzt noch einfacher als bisher. Aktiviert ihr die Funktion der Expresszahlung, müsst ihr die Pixel Watch nur noch an das Lesegerät an der Kasse halten und könnt ohne vorherigen Aufruf der Wallet-App bezahlen.









Erdbebenwarnung

BILD

Die bisher nur am Smartphone verfügbare Erdbebenwarnung steht jetzt auch als eigenständige Funktion auf der Pixel Watch zur Verfügung. Bisher konnte diese Information schon vom Smartphone auf die Smartwatch übertragen werden – jetzt funktioniert das auch Autark und warnt euch Sekunden vor einem eintreffenden Erdbeben.

Notruf über Satellit

Die Notruffunktion per Satellit wurde mit der Pixel Watch 4 eingeführt und konnte zunächst nur in den USA verwendet werden. Jetzt weitet man dieses Feature auch auf Europa, Alaska und Hawaii aus.

» Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Funktionen auf Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.