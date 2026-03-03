Android 16: Google startet Feature Drop-Release für alle Pixel-Smartphones – Android 16 QPR3 wird ausgerollt

Google startet jetzt in das letzte Kapitel der 16. Android-Generation und hat vor wenigen Minuten die finale Version von Android 16 QPR3 veröffentlicht. Das neue Betriebssystem, das man immer wieder auch „Feature Drop Release“ bezeichnet und parallel zu einem solchen ausgerollt wird, startet jetzt auf allen Pixel-Smartphones, die noch aktiv mit Updates versorgt werden. Es bringt eine Reihe von Neuerungen, die sich schon in der Beta gezeigt hatten.



Wir hatten es erwartet und natürlich hat Google auch die entsprechenden Updates geliefert: Gestern Abend wurde bereits das Android-Sicherheitsupdate für März veröffentlicht und jetzt legt man mit zwei weiteren Neuerungen für die Pixel-Smartphones nach. Zum einen natürlich das seit langer Zeit erwartete und mit vielen Neuerungen vollgepackte Pixel Feature Drop für März und zum anderen hat man jetzt parallel dazu noch den „Feature Drop Release“ Android 16 QPR3 veröffentlicht.

Hauptnavigation im Samsung-Stil

Darauf dürften viele Nutzer gewartet haben, die mehrfach zwischen Samsung und Pixel wechseln: Google ermöglicht es jetzt endlich, die Navigationsbuttons für die Touchsteuerung umzudrehen: Was treuen Markennutzern vielleicht gar nicht bewusst ist, ist, dass diese zwischen Samsung und allen anderen Smartphone-Herstellern umgedreht sind. Weil Samsung beim eigenen System bleibt, ermöglicht Google nun eine Anpassung.

In den Android-Einstellungen wird es nach dem Update auf die Android 16 QPR3 möglich sein, die Reihenfolge der Touchbuttons auszuwählen. Natürlich bleibt der HOME-Button bleibt in der Mitte, die anderen beiden Funktionsbuttons lassen sich dagegen austauschen.

Flexible Taschenlampe

Eine sicherlich unterschätzte Funktion vieler Smartphones ist die Taschenlampe. Diese steht auf praktisch allen Geräten zur Verfügung und ist schnell zugänglich, ist aber nicht gerade für Flexibilität bekannt. Bisher lässt sich die Taschenlampen in den allermeisten Fällen nur einschalten oder ausschalten. Und das, obwohl die LEDs technisch längst dazu in der Lage wären, unterschiedliche Helligkeitsstufen zu bieten.

Mit der Android 16 QPR3 wird man einen Taschenlampen-Regler in das Betriebssystem bringen, mit dem der Nutzer die Intensität bzw. die Helligkeit der LED per Schieberegler mehr oder weniger stufenlos steuern kann. Obiger Screenshot zeigt die dafür konzipierte Oberfläche.

‚Auf einen Blick‘ vom Homescreen entfernen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist ein fester Bestandteil auf den Homescreens vieler Nutzer – und bei den Pixel-Smartphones sogar ein nicht zu entfernender Bestandteil. Wer das Widget nicht verwendet, dürfte sich darüber wohl schon häufiger geärgert haben, doch das muss mit der neuen Android-Version nicht mehr sein. Google hat ein Erbarmen und ermöglicht es den Nutzern jetzt, das Widget vollständig vom Homescreen zu entfernen.

Rollout beginnt für alle Pixel-Smartphones

Die neue Android 16 QPR3 sollte im Laufe der nächsten Stunden und Tage für alle Pixel-Smartphones ausgerollt werden, die noch aktiv mit Updates versorgt werden. Dazu gehören alle Smartphones ab der sechsten Generation, natürlich auch die a-Geräte sowie das Pixel Tablet und die Foldables. Wer an der Beta teilgenommen hat und die kürzlich veröffentlichte Android 17 Beta abgelehnt hatte, wird jetzt den finalen Release bekommen und kann mit diesem den Beta-Kanal verlassen.

Parallel zur Android 16 QPR3 hat Google auch das jüngste Pixel Feature Drop veröffentlicht, das viele zusätzliche Funktionen auf die Smartphones bringt.

