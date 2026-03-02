Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das März-Update ist jetzt da

Wir sind in die erste volle Woche des Monats gestartet und Google hat wie erwartet vor wenigen Minuten das aktuelle Android-Sicherheitsupdate für den Monat März veröffentlicht. Anders als in den beiden vorherigen Ausgaben ist das Bulletin diesmal mehr als gut gefüllt, behebt unzählige Probleme, bringt zahlreiche Fixes mit und stopft auch eine bereits aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke.



Wir sind in den neuen Monat gestartet und Google hat pünktlich, wie wir das schon im Vorfeld erwartet hatten, das monatliche Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht. Nach zwei Leermeldungen im Januar und Februar, die aufgrund von Googles neuem Update-System nicht anders zu erwarten waren, haben sich die Schleusen jetzt wieder geöffnet. Es gibt nicht weniger als 10 kritische Lücken und 107 als hoch eingestufte Lücken, die mit diesem Update auf allen Android-Smartphones behoben werden sollen.

Das schwerwiegendste dieser Probleme ist eine kritische Sicherheitslücke in der Systemkomponente, die zur Remote-Codeausführung führen könnte, ohne dass zusätzliche Ausführungsberechtigungen erforderlich sind. Für die Ausnutzung ist keine Nutzerinteraktion erforderlich. Die Schweregradbewertung basiert auf den Auswirkungen, die die Ausnutzung der Sicherheitslücke möglicherweise auf ein betroffenes Gerät hätte, wenn die Plattform- und Dienst-Mitigationsmaßnahmen für Entwicklungszwecke deaktiviert oder erfolgreich umgangen wurden.

Kurze Erklärung zum neuen Update-System: Google veröffentlicht nur noch alle drei Monate ein großes Android-Sicherheitsupdate mit allen Fixes. In den zwei Monaten dazwischen werden nur Probleme behoben, die als kritisch eingestuft sind. Das führt dazu, dass es in den letzten Monaten mehrfach Leermeldungen gegeben hat.

Update für die Pixel-Smartphones kommt

Es wird natürlich auch ein großes Update für die Pixel-Smartphones geben, das in diesen Stunden allerdings noch auf sich warten lässt. Wir erwarten ein großes Pixel-Update, ein Pixel Feature Drop und den Release von Android 16 QPR3. Alle Details dazu findet ihr in unserem Artikel mit der Pixel Update-Vorschau.

Sollte Google dauerhaft bei dem neuen Update-System bleiben, könnte es langfristig gar darauf hinauslaufen, dass nur die Pixel-Smartphones wirklich sicher und aktuell sind. Währenddessen sind alle anderen Geräte ganz bewusst – und unnötig (!) – mit offenen Sicherheitslücken unterwegs. Auch wenn sie nicht als kritisch eingestuft werden, ist jede offene Lücke sicherlich eine zu viel.

Security Bulletin: Android Security Bulletin März 2026 | Pixel Security Bulletin März 2026

