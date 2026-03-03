Pixel Feature Drop: Diese drei neuen Funktionen starten wohl heute + Release von Android 16 QPR3 (Galerie)

Google wird aller Voraussicht nach in wenigen Stunden ein großes Pixel-Update veröffentlicht, das in diesem Monat endlich wieder ein Pixel Feature Drop im Gepäck haben wird. Dieses wird viele neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones bringen, die oftmals eine Wundertüte sind. Doch dank dem darin enthaltenen Android 16 QPR3 können wir euch schon jetzt drei wichtige neue Features vorstellen.



Pixel-Nutzer mussten lange warten, doch in diesem Monat wird es wieder soweit sein – aller Voraussicht sogar schon heute. Nachdem Google gestern Abend das Android-Sicherheitsupdate für März veröffentlicht hat, sollte man heute im Laufe des Nachmittags mit dem Pixel-Update nachlegen. Dieses wird die in den letzten Monaten mehrfach als Beta veröffentlichte Android 16 QPR3 im Gepäck haben, die wie üblich ein wichtiger Bestandteil des Pixel Feature Drop ist. Wir zeigen euch die drei wichtigsten Neuerungen, die bisher bekannt geworden sind.

Hauptnavigation im Samsung-Stil

Die Touchbuttons sind unter Android auch Jahre nach der Einführung und breiten Etablierung der Gestensteueurng beliebt und werden von vielen Nutzern verwendet. Wer schon einmal zwischen einem Samsung und einem Pixel gewechselt hat, der dürfte bemerkt haben, dass die Buttons bei den Smartphones gespiegelt sind – denn Samsung hat seinen eigenen Standard geschaffen. Weil man davon natürlich nach so vielen Jahren nicht abweichen will, kommt Google den Nutzern entgegen.

In den Android-Einstellungen wird es nach dem Update möglich sein, die Reihenfolge der Touchbuttons auszuwählen. Der HOME-Button bleibt natürlich in der Mitte, die anderen beiden werden sich austauschen lassen.

» Alle Infos zum Tausch der Hauptnavigation im Samsung-Stil









Flexible Taschenlampe

Die Taschenlampe ist seit jeher eine feste Funktion auf den Pixel-Smartphones, zeigte allerdings keine große Flexibilität. Diese ließ sich bisher nur einschalten oder ausschalten, aber in keiner Weise anpassen. Das wird sich ändern, denn die Hardware ist seit Jahren dazu in der Lage, unter anderem die Helligkeit anzupassen. Mit der Android 16 QPR3 wird man diesen Taschenlampen-Regler in das Betriebssystem bringen und es den Nutzern ermöglichen, die Intensität bzw. Helligkeit per Schieberegler anzupassen. Obiger Screenshot zeigt ihr die dafür konzipierte Oberfläche.

» Alle Infos zur Anpassung der Taschenlampe

‚Auf einen Blick‘ vom Homescreen entfernen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist seit jeher ein fester Bestandteil auf den Homescreens der Pixel-Smartphones, der sich nicht entfernen lässt. Auch wenn man das Widget nicht verwendet, kommt man um dessen Einblendung nicht herum. Jetzt hat man bei Google ein Erbarmen und wird es den Nutzern nach dem jüngsten Update ermöglichen, das Widget vollständig vom Homescreen auszublenden.

» Alle Infos zum Ausblenden des ‚auf einen Blick‘-Widgets

—

» Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

» Pixel Studio: Exklusive Google-App für die schnelle KI-Bildbearbeitung wird eingestellt – nach nur zwei Jahren

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 28.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.