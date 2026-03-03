Google Home & Gemini: Umfangreiches Update bringt viele Verbesserungen für die Smart Home-Steuerung

Rund um die Smart Home-Plattform Google Home hat es in den letzten Monaten viele Updates gegeben und schon bald erwarten wir einen größeren Schwung an Ankündigungen – hauptsächlich basierend auf Gemini. Zur Verkürzung der Wartezeit gibt es jetzt einen Schwung an Verbesserungen, die den Alltag mit der Smart Home-Steuerung optimieren und kleinere Stolpersteine beheben sollen.



Google hat die Sprachsteuerung von Gemini zu Google Home gebracht, befindet sich derzeit noch in den letzten Zügen des Rollouts auf alle Geräte, und verkürzt diese Wartezeit jetzt mit einigen neuen Funktionen. In den letzten Monaten hat man bereits stark nachgelegt und konnte auf Basis des deutlich verbesserten Sprachverständnisses einige Dinge ermöglichen, die mit dem zuvor genutzten Google Assistant kaum denkbar wären. Jetzt wurden die folgenden Verbesserungen angekündigt, die den Alltag erleichtern sollen:

Intelligente Erkennung des Nutzerwunschs

Gemini soll jetzt besser als bisher verstehen, was der Nutzer überhaupt möchte und dabei auch alltägliche Formulierungen verstehen. Sagt man etwa „schalte die Küche aus“, möchten die Nutzer in den seltensten Fällen den Kühlschrank und den Geschirrspüler abschalten, sondern nur die Beleuchtung ausknipsen. Das soll Gemini ohne Nachfrage verstehen und entsprechend handeln.

Gemini soll jetzt besser als bisher verstehen, was der Nutzer überhaupt möchte und dabei auch alltägliche Formulierungen verstehen. Sagt man etwa „schalte die Küche aus“, möchten die Nutzer in den seltensten Fällen den Kühlschrank und den Geschirrspüler abschalten, sondern nur die Beleuchtung ausknipsen. Das soll Gemini ohne Nachfrage verstehen und entsprechend handeln. Verbessertes Ziel

Sagt der Nutzer „schalte alle Lichter aus“ bezieht sich jetzt nur noch auf den Raum, in dem sich der Nutzer befindet.

Sagt der Nutzer „schalte alle Lichter aus“ bezieht sich jetzt nur noch auf den Raum, in dem sich der Nutzer befindet. Geräteverständnis

Auch ohne Zuweisung einer Gerätekategorie versteht Gemini jetzt durch die interne Bezeichnung, worum es sich bei einem Gerät handelt.

Auch ohne Zuweisung einer Gerätekategorie versteht Gemini jetzt durch die interne Bezeichnung, worum es sich bei einem Gerät handelt. Ortsverständnis

Gemini for Home nutzt jetzt stets die in der Home-App hinterlegte Adresse für das Zuhause des Nutzers.

Gemini for Home nutzt jetzt stets die in der Home-App hinterlegte Adresse für das Zuhause des Nutzers. Weniger Unterbrechungen

Eigentlich war das Unterbrechen des Nutzers durch die Sprachanweisung ein Feature, das Gemini natürlich wirken lassen sollte, doch damit ist man wohl über das Ziel hinausgeschossen. Jetzt wird dies deutlich entschärft.

Eigentlich war das Unterbrechen des Nutzers durch die Sprachanweisung ein Feature, das Gemini natürlich wirken lassen sollte, doch damit ist man wohl über das Ziel hinausgeschossen. Jetzt wird dies deutlich entschärft. Verbesserte tägliche Aufgaben

Simple Anweisungen wie etwa für Anmerkungen, Erinnerungen und Timer sollen „signifikant verbessert“ worden sein.









Verbesserte Routinen

Die von den Nutzern erstellten Abläufe sollen deutlich verbessert worden sein. Details dazu gibt es nicht.

Die von den Nutzern erstellten Abläufe sollen deutlich verbessert worden sein. Details dazu gibt es nicht. Optimiertes Verständnis für Musik und Medien

Gemini soll bei der Auswahl der vom Nutzer per Sprachaufforderung gewünschten Musik nun besser reagieren. Vor allem bei Neuveröffentlichungen soll es mehr Verständnis haben.

Gemini soll bei der Auswahl der vom Nutzer per Sprachaufforderung gewünschten Musik nun besser reagieren. Vor allem bei Neuveröffentlichungen soll es mehr Verständnis haben. Live-Suche im Kamerabild

Gemini kann Fragen zum Livebild der Kamera beantworten. Das funktioniert allerdings nur für Google Home Premium-Abonnenten und mit den Nest-Kameras.

Gemini kann Fragen zum Livebild der Kamera beantworten. Das funktioniert allerdings nur für Google Home Premium-Abonnenten und mit den Nest-Kameras. Nest und Yale-Schlösser

Gemini kann jetzt vollumfänglich auf alle smarten Schlösser der Marke Yale zugreifen und deren Status abrufen bzw. diese steuern.

Gemini kann jetzt vollumfänglich auf alle smarten Schlösser der Marke Yale zugreifen und deren Status abrufen bzw. diese steuern. Update für den Nest Wifi Pro

Das März-Update für den Nest Wifi Pro wird jetzt ausgerollt.

Das März-Update für den Nest Wifi Pro wird jetzt ausgerollt. Verbesserte Automatisierung

Die schon vor einigen Wochen angekündigten neuen Starter für die Automatisierung sind jetzt breit verfügbar.

» Google Home: Update für die Smart Home-Plattform – Unterstützung für smarte Buttons und neue Aktionen

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.