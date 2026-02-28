Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Dienstag – mit Pixel Feature Drop und großem Android-Release

Morgen starten wir in den neuen Monat, der uns nach einer etwas längeren Pause wieder ein großes Pixel Update bringen wird, dessen Taschen prall gefüllt sind. Neben den üblichen monatlichen Verbesserungen erwarten wir ein umfangreiches Sicherheitsupdate, ein Pixel Feature Drop, den Release der neuesten Android-Version und vielleicht noch mehr.



Wir starten in Kürze in den dritten Monat des Jahres, der den bisher aufgenommenen Schwung fortsetzen und wieder viele Neuerungen auf die Pixel-Smartphones und in die Android-Welt bringen soll. Auch im Januar und Februar gab es bereits viele Meldungen, doch die monatlichen Updates fielen eher übersichtlich aus – damit ist jetzt wieder Schluss. Der eilige Android 17-Release zeigt schon, dass Google Platz im Kalender freigeschaufelt hat, um nächste Woche stark nachzulegen.

Welche Updates sind für März zu erwarten?

Es wird wie üblich mit dem Android-Sicherheitsupdate für den Monat März beginnen, das nach zwei Leermeldungen in diesem Jahr wieder sehr umfangreich gefüllt sein dürfte – wir erwarten eine dreistellige Anzahl an Verbesserungen. Ähnlich wird es bei dem Pixel Update aussehen, das auf dem Android-Paket aufbaut und zuletzt auch eher durch Übersicht als durch viele Neuerungen und Verbesserungen glänzte. Aber das ist natürlich längst nicht alles.

Pixel Feature Drop und Android 16 QPR3

Im Monat März wird es auch für Endnutzer wieder sehr interessant, denn Google wird aller Voraussicht nach ein Pixel Feature Drop veröffentlicht, das unter anderem die finale Version von Android 16 QPR3 im Gepäck haben wird. Wir erwarten in diesem Monat wirklich Großes, sodass sich die lange Wartezeit seit dem letzten Feature Drop aus dem November 2025 gelohnt hat.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die wichtigsten Neuerungen im Pixel Feature Drop für März 2026 zusammengefasst.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Update wird mittlerweile sowohl für Android als auch Pixel am selben Tag ausgerollt. Dabei wählt man stets die erste volle Woche des Monats, wobei sich der Termin für den Rollout immer wieder zwischen Montag und Dienstag verschiebt. In den letzten Monaten ist die Tendenz eher auf dem Dienstag – dafür auch schon zeitlich etwas früher als damals. Ich tippe für diesen Monat erneut auf Dienstag, den 3. Februar. Seid aber nicht überrascht, wenn der Update-Zug schon am Montag startet.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Die von Google mehrfach verlängerte und mittlerweile in Rekordlänge bestehende Pixel Update-Garantie greift nach wie vor auch für die älteren Smartphones. Alle Smartphones ab der sechsten Generation werden das monatliche Update erhalten – vom Pixel 6 bis zum Pixel 10 inklusive aller Varianten, vom Pixel 6a bis zum Pixel 10a. Natürlich werden auch die Foldables sowie das Pixel Tablet bedacht.

Eine Übersicht über Googles garantierte Updates der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Parallel dazu haben wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

