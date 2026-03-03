Google Fotos: Neue Sticker-Funktion wird ausgerollt – Objekte aus Bildern einfach in Sticker verwandeln

Die Android-App der Fotoplattform Google Fotos bietet den Nutzern eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Bildbearbeitung sowie zur Verwendung der gespeicherten Medien. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die wohl in anderen Apps viele Fans hat und auch von Fotos auf anderen Plattformen bereits angeboten wird: Aus Objekten in Bildern lassen sich sehr einfach Sticker erstellen.



In diesen Tagen bekommt die Google Fotos-App für Android einen neuen Trick spendiert, den viele Nutzer gerne verwenden dürften: Nach dem Rollout ist es möglich, bestimmte Objekte aus einem Foto herauszulösen und diese in einen Sticker zu verwandeln, der in anderen Apps verwendet werden kann. Dafür muss noch nicht einmal zur Bearbeitung gewechselt werden, sondern es funktioniert direkt in der Galerie.

Um einen Sticker zu erstellen, muss nur das Foto in der Galerie geöffnet werden. Ein langer Tap auf das Objekt sorgt dafür, dass dieses von der Fotos-KI ausgeschnitten wird und herausgelöst werden kann. Damit ist der Sticker praktisch schon fertiggestellt, der sich zum Teilen für andere Apps und Empfänger verwenden lässt. Ein Sticker ist also nicht mehr als ein herausgelöstes Objekt, das keinen Hintergrund mehr besitzt.

Anschließend können Sie diese einzigartigen Sticker mühelos über verschiedene Apps wie WhatsApp und Instagram teilen und verwenden, um persönlichere, ausdrucksstärkere und ansprechendere Unterhaltungen zu gestalten.

Die Google Fotos-App schlägt Fotos mit herauslösbaren Objekten automatisch vor. Diese werden leicht schimmernd umrandet, sodass die verfügbare Funktion erkennbar ist. Herauslösen lassen sich beliebige kompatible Personen, Haustiere oder auch Objekte von den Lieblingsbildern der Nutzer. Das Ganze läuft laut Ankündigung mühelos ab und erfordert erstmals weder spezielle Tools noch externe Anwendungen. Zeitlich passt das gut zur aktuellen Entwicklung, denn erst gestern wurde die Einstellung von Pixel Studio bekannt.

