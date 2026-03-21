Android: Neue Hürden für das Sideloading kommen – so will Google die Installation externer Apps erschweren

Das Betriebssystem Android gilt seit jeher als offene Plattform und soll das wohl auch bleiben, doch schon bald zieht Google die Daumenschrauben rund um das Thema Sideloading massiv an. In dieser Woche hat man mit der Ankündigung neuer Regeln nachgelegt, die schon in wenigen Monaten bei der Installation von Apps aus „unsicheren“ Quellen gelten. Hier findet ihr alle aktuellen Infos.



Android bietet allen Nutzern seit jeher die Möglichkeit, Apps nicht nur aus dem Google Play Store zu installieren, sondern diese auch aus externen Quellen zu beziehen. Das bedeutet: Eine APK-Datei aus beliebiger Quelle herunterladen, installieren und die App verwenden. In einigen Fällen kommen dafür externe App Stores wie F-Droid zum Einsatz, in den meisten Fällen dürften es aber frei bezogene APKs sein. Das schafft Freiheit und gilt seit jeher als größter Unterschied zum Apple iOS-Ökosystem.

Doch diese Freiheit bringt laut Google auch sehr viel Unsicherheit. Schon vor Monaten hatte man ausführlich dargelegt, warum Sideloading unter Android potenziell gefährlich ist und man weiter dagegen vorgehen will. Im Laufe der Zeit wurden immer wieder Hürden geschaffen, die sich aber leicht überwinden ließen. Mit der im vergangenen Jahr angekündigten notwendigen Google-Zertifizierung für ALLE Android-Entwickler hatte man die Community bereits geschockt, doch daran dürfte man wohl festhalten.

Aber das ist nicht der einzige Schritt, denn schon in diesem Jahr wird eine Änderung bei der Freischaltung des Sideloadings eingeführt. Standardmäßig ist die Installation von Apps außerhalb des Google Play Store deaktiviert und muss von den Nutzern schon seit vielen Jahren über die Entwickleroptionen freigeschaltet werden. Das ist schon eine kleine Hürde, doch viele Scammer bringen ihre Opfer durch und erklären ausführlich, wie sich das freischalten lässt. Daher will Google an dieser Stelle ansetzen.









Freischaltung erst nach Neustart und 24 Stunden

Geht man den Weg zur Freischaltung der App-Installation aus externen Quellen, wird in Kürze eine zeitliche Verzögerung eingebaut: Nach erstmaliger Aktivierung dauert es 24 Stunden (!), bis die Schranke wirklich fällt. Außerdem muss das Smartphone zwischen Freischaltung und erster Installation mindestens einmal neu gestartet werden. Die Wartezeit soll verhindern, dass Nutzer von den Scammern gedrängt werden. Der Neustart soll wohl verhindern, dass Angreifer mit physischem Zugriff oder diversen Fernbedienungs-Tools keine Chance haben.

Diese Einschränkungen gelten nur bei der ersten Freischaltung und müssen bei möglichen späteren Freigaben nicht erneut überstanden werden. Standardmäßig ist es auch so, dass die Installation von Apps aus externen Quellen nur temporär aktiviert wird. Nutzer können das zwar dauerhaft freischalten, aber für die meisten Nutzergruppen dürfte es wohl tatsächlich empfehlenswert sein, auf eine temporäre Freischaltung zu setzen.

Googles Begründungen sind allesamt nachvollziehbar. Von der Gefahr des Sideloadings über die notwendige Entwickler-Zertifizierung bis hin zum erschwerten Sideloading. Dennoch geht damit wieder ein Stück Offenheit verloren, für die Android viele Jahre bekannt gewesen ist.

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.