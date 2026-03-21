YouTube: Googles Videoplattform am goldenen Weg – wachsendes Standing und weltgrößter Medienkonzern

Google ist mit der Videoplattform YouTube in den letzten Jahren immer erfolgreicher, denn diese kann sich von den Nutzerzahlen über die Abos bis zum Umsatz und Marktwert in allen Bereichen steigern. Doch das könnte erst der Anfang sein, denn aktuelle Entwicklungen lassen gar vermuten, dass bei YouTube eine ganz neue Ära der medialen Dominanz entstehen könnte.



YouTube mit starkem Wachstum

Die Videoplattform wurde am Valentinstag im Jahr 2005 gegründet, nur ein Jahr später von Google für einen Milliardenbetrag übernommen und hat sich seit damals zu einer sehr bedeutenden medialen Anlaufstelle entwickelt. In puncto Videoplattformen ist man praktisch seit der Gründung marktführend und nach einer schwierigen Phase in den ersten Jaheren ging es nur noch aufwärts. YouTuber wurden zu Stars, viele Kanäle erreichen mehr Zuschauer als ein TV-Sender und mehr als zwei Milliarden Nutzer sind mindestens einmal pro Monat bei YouTube unterwegs.

Vor allem seit dem CEO-Wechsel vor drei Jahren stehen alle Zeichen auf starkes Wachstum: Innerhalb von sieben Jahren hat sich der Umsatz vervierfacht, YouTube Premium hat immer mehr Abonnenten, der Werbedruck wird massiv erhöht und dennoch steigen die Nutzerzahlen, die Nutzungsdauer und die Akzeptanz der Videoplattform. YouTube hat ein solch zentrales Standing im medialen Alltag, dass sowohl Nutzer als auch Creator gar keine Alternative in Betracht ziehen.

Aber das gilt nicht nur für die große Videoplattform, sondern auch in den weiteren Bereichen: YouTube Music ist seit Jahren die am stärksten wachsende Musikstreamingplattform, YouTube TV etabliert sich in den USA immer weiter, die YouTube Shorts sind TikTok und Instagram Reels auf den Fersen. Es ist zu erwarten, dass die Umsätze der gesamten Videoplattform weiterhin stark wachsen und sich die Reichweite noch mehr erhöht.









YouTube ist weltweit größtes Medienunternehmen

Obwohl YouTube im medialen Alltag so eine wichtige Rolle spielt, dürften es nur wenige als „Medienunternehmen“ auf dem Zettel haben. Dennoch ist mit Beginn dieses Jahres YouTube zum weltweit größten Medienunternehmen augestiegen. Man hat Disney und Netflix sowohl bei Umsatz als auch Markenwert hinter sich gelassen. Die Tendenz spricht dafür, dass man diese Position in den nächsten Jahren halten und ausbauen wird.

YouTube wird zur heimlichen Medienmacht

Auch in puncto Eigenproduktionen und Exklusivinhalten ist YouTube bisher kaum aufgefallen, doch das dürfte sich in den nächsten Jahren stark ändern: In dieser Woche wurde YouTube zur bevorzugten Plattform für die FIFA Fußball-WM 2026 erkoren, ab 2029 wird YouTube exklusiv die Oscar-Verleihung streamen und der immer breitere Google-Auftritt in der Formel 1 deutet daraufhin, dass man auch hier zumindest einmal die Netze ausgeworfen hat. Rund um den Globus gibt es schon heute viele exklusive Übertragungsrechte im Sportbereich, mit denen man sich Aufmerksamkeit sichert.

YouTube unterscheidet sich sehr deutlich von Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO, Paramount und wie sie alle heißen. Dennoch zeigt sich, dass Google sich nicht auf dem Erreichten ausruht, sondern in den nächsten Jahren massiv in die Breite investieren wird. Mit dem langsamen Schritt YouTuber durch KI-Videos zu ersetzen ist der gigantische Videostrom für die nächsten Jahre gesichert und die Exklusivrechte ziehen die Nutzer auf die Plattform. Ich denke, wir erleben derzeit eine ganz neue YouTube-Ära, die still und heimlich voranschreitet.

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