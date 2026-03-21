Fuchsia ist wieder da! Hier könnt ihr die Oberfläche von Googles Hype-Betriebssystem ausprobieren (Galerie)

Google hat über viele Jahre am neuen Betriebssystem Fuchsia gearbeitet, das sich auch heute noch in Entwicklung befindet und nach wie vor einiges Interesse auf sich zieht. Jetzt gibt ein ehemaliger Google-Entwickler allen Nutzern die Möglichkeit, die Fuchsia-Oberfläche einmal auszuprobieren. Das Armadillo UI wurde als interaktive Web-App umgesetzt, die sofort genutzt werden kann.



Wir haben hier im Blog über viele Jahre über das Betriebssystem Fuchsia berichtet, das je nach Status sehr interessant gewesen ist, tatsächlich einmal kurz vor dem Sprung zur Veröffentlichung stand und das Potenzial hatte, sowohl Android als auch ChromeOS abzulösen. Mittlerweile ist das überhaupt kein Thema mehr, das Betriebssystem kommt nur noch als versteckter Unterbau auf alten Smart Displays zum Einsatz und gefühlt wurde das Projekt begraben. Tatsächlich wird es aber nach wie vor Google-intern gepflegt.

Damals, in den Jahren 2017 und 2018, hatte die Fuchsia-Oberfläche für Furore gesorgt, denn es zeigte sich ein hochmodernes UI, das die Oberflächen von Android und ChromeOS kombinierte, voll auf Web-Apps ausgelegt war und so manche Entwicklungen gezeigt hat, die wir erst heute haben. Es war das fast schon legendäre „Armadillo UI“, das wir euch hier im Blog immer wieder in allen Einzelheiten vorgestellt hatten. Nur die Wenigsten dürften das aber wohl jemals ausprobiert haben.

Google hatte diese Oberfläche schon im Jahr 2021 begraben und Fuchsia ein ganz neues Design verpasst, das eher dem damaligen ChromeOS und dem heutigen Android-Desktopmodus entsprach. Doch das Grundkonzept lebt nach wie vor weiter und jetzt gibt ein ehemaliger Googler allen Nutzern die Möglichkeit, dieses UI direkt im Browser auszuprobieren – einfach nur für das Gefühl, das damals fast schon sagenumwobene Betriebssystem einmal auszuprobieren.









Der Googler James O’Leary, damals ein führender Entwickler im Material You-Team, hatte auch enge Kontakte zur Fuchsia-Entwicklung. So konnte er jetzt den als Open Source verfügbaren Code von Fuchsia nutzen, diesen durch eine KI jagen und daraus eine Armadillo Web-App erstellen. Ihr könnt diese direkt auf GitHub ausprobieren und bei Bedarf auch den Code ansehen. Weil dieser allerdings KI-generiert ist, hat es nicht viel mehr dem eigentlichen Fuchsia zu tun.

Schaut euch die Oberfläche einfach einmal an und nutzt die interaktiven Elemente. Wir sehen die dynamische Leiste am unteren Rand, die sowohl aktuelle Infos bereithält als auch den Systemzugriff, Zugriff auf den Launcher und die wichtigsten Google-Dienste bietet. Es ist eine Art Startmenü, das in der Form auch auf anderen Plattformen zum Einsatz kam. Direkt darüber finden sich Systeminfos wie die Uhrzeit oder die WLAN-Verbindung. Darüber findet sich der Desktop mit seinen schwebenden Fenstern, zwischen denen ihr wechseln könnt.

» Hier könnt ihr Fuchsias Armadillo OS ausprobieren

[9to5Google]

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