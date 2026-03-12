YouTube: Aufstieg zum größten Medienunternehmen – mehr Umsatz als Disney, mehr Marktwert als Netflix

Durch eine ganze Reihe von Maßnahmen hat Google aus der Videoplattform YouTube eine wahre Goldgrube gemacht, deren Umsätze und Gewinner immer weiter steigen. Dieses Wachstum bringt das Unternehmen jetzt in eine Position, die wohl kaum einer erahnt hätte: Seit dem letzten Quartal hat YouTube die Walt Disney Company überholt und ist nun das weltweit größte Medienunternehmen.



Die Größe von YouTube dürfte allen Nutzern, die in der digitalen Welt unterwegs sind, bekannt sein. In welchem Bereich man sich auch immer bewegt, irgendwann kommt man nicht mehr um die Videoplattform herum – selbst wenn man sie gar nicht aktiv nutzt. In den letzten zwei bis drei Jahren ist YouTube durch den gewonnenen Kampf gegen Werbeblocker und die stark steigenden Abozahlen zu einer wahren Gelddruckmaschine für Google geworden. Erst gestern wurde bekannt, dass es nun auch auf deutschen Smart TVs neue 30-sekündige Werbespots ohne Überspringen-Möglichkeit gibt.

All das hat die Umsätze explodieren lassen, die Gewinne steigen lassen und dennoch steigen auch die Nutzerzahlen nach wie vor an – das gefällt auch den Anlegern. Laut Marktforschern ist YouTube 560 Milliarden Dollar wert, gefolgt von Netflix mit einem Respektabstand und einem Wert von etwa 400 Milliarden Dollar. Vergleichen wir das mit dem weltweit größten klassischen Medienkonzern, wird die schiere Größe noch deutlicher: Die Walt Disney Company ist gerade einmal 175 Milliarden Dollar wert und damit gerade einmal ein Drittel von YouTube.

Interessant wird das, wenn wir uns den Markenwert von Google anschauen, der laut Marktforschern bei gut 900 Milliarden Dollar liegt. YouTube ist damit auf dem Weg, selbst Google eines Tages zu wiederholen – zumindest in puncto Markenwert. Rein finanziell kann YouTube Google nicht überholen, weil die Unternehmen bekanntlich unter dem gleichen Dach beheimatet sind. Die Marktkapitalisierung der Google- und YouTube-Mutter Alphabet liegt bei 3,6 Billionen Dollar.









YouTube macht mehr Umsatz als Disney

Aber nicht nur laut der Marktforscher hat YouTube den Spitzenplatz errungen, sondern auch auf Grundlage der nackten Zahlen: YouTube hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 62 Milliarden Dollar eingefahren, während Disney nur 60,9 Milliarden Dollar umsetzen konnte. Schaut man sich die Tendenz der letzten Jahre an, dann kann man schnell zum Schluss kommen, dass YouTube diese Spitzenposition auch in den nächsten Jahren behalten wird.

Es sind schon gewaltige Zahlen, die die Videoplattform mittlerweile erwirtschaftet. Vor allem der Fokus auf den Smart TV soll einen sehr großen Einfluss haben, denn schon in diesem Jahr soll das bisher nur in den USA verfügbare YouTube TV zehn Prozent aller Pay TV-Umsätze im US-Markt einfahren. Es ist zu erwarten, dass die Plattform in dieser Form recht bald auch außerhalb der USA expandieren wird. Dabei steht man rein aus Monetarisierungssicht noch ganz am Anfang.

Auch die Etablierung als Plattform für große Marken und Premium-Inhalte war sehr hilfreich und wird das Standing von YouTube weiter untermauern. Ein breiterer Einstieg in den Streamingmarkt oder gar die Medienproduktion wäre für YouTube nicht ausgeschlossen, scheint aber wohl gar nicht notwendig zu sein.

[Hollywood Reporter]

