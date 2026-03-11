YouTube: Google erhöht den Werbedruck – lange Spots am Smart TV lassen sich nicht mehr überspringen

Google hat den Werbedruck rund um YouTube in den letzten Jahren weiter erhöht und legt jetzt auf Smart TVs mit einem neuen Format nach, das viele Nutzer in den nächsten Tagen zu sehen bekommen dürften: Vor den Videos können jetzt bis zu 30-sekündige Werbespots geschaltet werden, die sich nicht überspringen lassen. Die Nutzerschaft ist wenig überraschend nicht begeistert.



Schon vor zwei Jahren hatte Google angekündigt, dass Smart TVs für YouTube der mit Abstand größte Wachstumsbereich sind und dementsprechend in dieser Kategorie ausgebaut werden soll – sowohl funktionell als auch in puncto Reichweite sowie Werbeanzeigen. Auch die Anzahl und Dauer der geschalteten Werbespots soll zunehmen und so überrascht es nicht, dass jetzt ein neues Format eingeführt wird, das sich schon seit langer Zeit in der Testphase befand.

Das neue Format bringt Werbespots mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden vor und zwischen die Videos, die von den Nutzern nicht mehr übersprungen werden können. Dieses Format ersetzt das bisherige Konzept der zwei aufeinanderfolgenden 15-Sekünder, von denen der zweite oftmals nach wenigen Sekunden übersprungen werden konnte. Das Überspringen ist nun nicht mehr möglich, sodass der gesamte Spot abgespielt werden muss.

Das ist aber natürlich nicht das einzige Format, denn man setzt auch weiterhin auf das Bumperformat mit einer Länge von sechs Sekunden sowie die kurzen Spots mit einer Länge von 15 Sekunden. Welches Format ausgespielt wird, wie häufig und an welcher Stelle wird auch weiterhin von der YouTube-KI entschieden. Der Umfang der Werbung soll nicht zunehmen, sodass die Nutzer eher gefühlt mehr Zeit mit der Werbung verbringen.

Wie immer gilt, dass diese Werbespots nur für Nutzer ohne aktives Premium-Abo ausgespielt werden. Wer ein Premium-Abo im Standard, im Lite-Paket oder auch im Familienpaket besitzt, wird diese Werbespots nicht zu sehen bekommen bzw. im Fall des Lite-Pakets nur in sehr vereinzelten Fällen.

