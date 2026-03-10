YouTube für Google TV: Neue Profilauswahl zeigt alle Familienmitglieder – so lässt es sich wieder entfernen

Viele Nutzer von Google TV dürften in diesen Tagen eine Änderung beim Start von YouTube bemerken und sich vielleicht wundern. Direkt nach dem Start der App zeigt sich eine Profilauswahl, die in vielen Fällen nicht nur die zuvor verwendeten Nutzerprofile enthält, sondern auch weitere Konten aus dem Haushalt. Dahinter steckt eine Neuerung, die in den Einstellungen angepasst werden kann.



Beim Start von YouTube auf Google TV oder Android TV erscheint schon seit längerer Zeit eine Profilauswahl, die den Nutzer bei jedem neuen Start der App einen schnellen Wechsel ermöglicht – selbst dann, wenn nur ein Profil angelegt ist. Zur Wahl stehen dann die drei Optionen für das Standardprofil, für den Gastnutzer oder für das Anlegen eines neuen Nutzers. Seit wenigen Tagen dürfte diese Liste bei vielen Nutzern angewachsen sein.

Zusätzlich zu diesen drei Punkten erscheinen jetzt noch weitere Profile, die die Liste bei vielen Nutzern verlängern dürften. Laut einer gut versteckten Ankündigung befinden sich darin jetzt alle Nutzerprofile, die Teil der Familiengruppe sind. Nutzt man diese voll aus, sind das schon einmal sechs Profile, zwischen denen die Nutzer wählen können – und oben drauf noch die vorab in der YouTube-App angelegten Nutzerkonten.

So lassen sich die Profil entfernen

Um diese Auflistung etwas zu entschärfen und nur die aktiv genutzten Nutzerprofile zu zeigen, müsst ihr nur in die YouTube-Einstellungen wechseln. Dort könnt ihr im Kontenbereich festlegen, dass alle ausgeloggten Profile von der Startseite entfernt werden sollen. Es werden automatisch alle Profile entfernt, die keinen aktiven Login in der YouTube-App am Smart TV besitzen. Der erneute Login ist wie gewohnt per Kontoeingabe oder bequem per QR-Code möglich.

Das Update wird schon seit einigen Tagen ausgerollt und hat sich seit dem Wochenende bei vielen Nutzern gezeigt.

