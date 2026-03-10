Android: Google Find Hub entfernt Hürden für Abruf – biometrische Entsperrung nicht mehr notwendig

In den letzten Tagen hat es eine Reihe von Updates für den Google Find Hub gegeben, die das Tracking von Objekten oder die Freigabe von Standorten noch tiefer in den digitalen Alltag integrieren sollen. Jetzt wird eine erst 2024 eingeführte Hürde entfernt, die den Zugriff auf die Kontaktliste hinter einer biometrischen Schranke positionierte. Das fällt nun ersatzlos weg.



Um die Sicherheit im Google Find Hub zu erhöhen, hat man 2024 eine Hürde für den Zugriff auf die hinterlegten Geräte und Kontakte eingebaut: Bevor der Zugriff auf die Auflistung erfolgen kann, musste eine biometrische Entsperrung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung erfolgen. Damit sollte sichergestellt werden, dass nur der befugte Nutzer den Standort der hinterlegten Tracker abrufen kann.

Der ohnehin schon mit schweren Bürden gestartete Find Hub hat damit eine weitere Hürde erhalten, die zwar schnell zu überwinden ist, aber dennoch den Nutzungsfluss einschränkte – also wird das Ganze jetzt entfernt. Mit dem jüngsten Update der App ist diese zusätzliche Hürde entfernt worden, sodass direkt nach dem Start der App auf die Auflistung von Geräten, Objekten und Personen zugegriffen werden kann.

Weil Android von Haus aus jede Menge Diebstahlsicherungen sowie Schutzfunktionen besitzt, war das wohl nicht mehr notwendig. Dazu kommt, dass andere Google-Apps mit ähnlich sensiblen Informationen keinen solchen Schutz bieten und selbst auf iOS eine zusätzliche Entsperrung nicht notwendig ist. Man hat also gemerkt, dass es eine überflüssige Schranke ist, die eher dafür sorgen könnte, dass die Nutzer von der App genervt sind.

Das Update wird serverseitig ausgerollt und sollte mittlerweile auch ganz ohne Play Store-Update bei den meisten Nutzern angekommen sein. Gemeinsam mit anderen Erleichterungen rund um den Find Hub könnte die Plattform endlich etwas Fahrt aufnehmen und ihr Potenzial voll ausnutzen.

