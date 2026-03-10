Pixel 9a Knallerpreis: Google-Smartphone jetzt für nur 359 Euro – sechs Jahre Updates, gleichauf mit Pixel 10a

Google ist mit den Pixel-Smartphones seit einigen Jahren sehr erfolgreich und macht den Nutzern die Auswahl mit jährlichen neuen Generationen sowie deren Budget-Ablegern sicherlich nicht leicht. Jetzt gibt es im Rahmen einer aktuellen Kampagne einen echten Kampfpreis auf das populäre Budget-Smartphone: Aktuell bekommt ihr das Pixel 9a für nur 359 Euro und damit deutlich günstiger als den gleichwertigen Nachfolger.



Wer sich derzeit für ein neues Google-Smartphone interessiert dürfte vor allem zwischen dem Pixel 10a oder Pixel 10 schwanken, die beide in derselben Preisklasse unterwegs sind – obwohl sie das eigentlich nicht sein sollten. Im verlinkten Artikel haben wir die beiden Geräte ausführlich für euch verglichen und gezeigt, dass die Wahl auf jeden Fall auf das Pixel 10 fallen sollte. Dieses bekommt ihr aktuell mit 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 10.

Doch die Wahl kann auch auf ein ganz anderes Gerät fallen, mit dem ihr ebenso glücklich werden könnt: Nämlich das von mir hier im Blog schon mehrfach hochgelobte Pixel 9a. Jetzt bekommt ihr das Pixel 9a für nur 359 Euro – das ist ein echter Kampfpreis. Der Nachfolger kostet gut 200 Euro mehr und bietet keine nennenswerten Vorteile. Das Pixel 10a hat denselben Speicher, dasselbe Display, dieselbe Größe, keine verbesserte Kamera und sogar denselben SoC. Der größte Unterschied ist der Name und das Produktionsdatum.

Neben dem Preis und der Ausstattung spricht aber noch etwas sehr Wichtiges für das Pixel 9a, mit dem Google alle Nutzer glücklich macht: Auch dieses sehr günstige Smartphone bekommt ganze sieben Jahre Updates, wovon noch sechs Jahre übrig sind. Das bedeutet, dass das Smartphone bis mindestens Frühjahr 2032 von Google mit allen Updates versorgt wird. Höchste Sicherheit, immer wieder neue Funktionen und in etwa alle drei Monate die Pixel Feature Drops.

Ich denke, dass man mit dem Pixel 9a wirklich nichts falsch machen kann – vor allem dann nicht, wenn man an einem Gerät wie dem Pixel 10a Interesse zeigt. Greift daher besser zum Pixel 10 mit besserer Leistung oder für sehr viel weniger Geld zum nahezu gleichwertigen Pixel 9a.

