Smart Home Aktionen: Jetzt bis zu 30 Prozent auf Nest-Sicherheitskameras sparen (Google Store bei Amazon)

Veröffentlicht am von Jens
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In dieser Woche sind die Amazon Frühlingsangebote gestartet, die auch für Google-Nutzer viele starke bereithalten – und das nicht nur bei den Stammgästen in dieser Kategorie, sondern auch vielen weiteren Produkten: Jetzt hat der Google Store bei Amazon das gesamte Portfolio an Smart Home-Sicherheitskameras rabattiert, die mit 30 Prozent und mehr Rabatt bestellt werden können.


google nest kamera qualität

Google hat erst vor einigen Monaten das Portfolio der Nest Sicherheitskameras erneuert, das sowohl im Innenbereich als auch Außenbereich sowie in einer Spezialform als Türklingel mit Kamera verfügbar ist. Auch in der aktuellen Umbauphase sind die Kameras recht populär und können jetzt mit hohem Rabatt im Google Store bei Amazon bestellt werden. Wir zeigen euch die besten Aktionen.

Wer den Innenbereich überwachen möchte, kann sich jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Indoor sichern – dritte Generation mit 2K-Video. Für den Außenbereich gibt es einen ganzen Schwung von Kameras, die in ähnlicher Höhe rabattiert sind: An diesem Wochenende gibt es ganze 17 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor in der zweiten Generation sowie 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam für Indoor und Outdoor. Soll es ein Doppelpack sein, gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt auf den Nest Cam Outdoor Doppelpack.

Zusätzlich zu diesen Angeboten bietet man auch 23 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor mit Flutlicht sowie 31 Prozent Rabatt auf die Nest Doorbell mit Akku. Schaut euch auch gerne die weiteren Aktionen im Google Store sowie die vielen verwandten Produkte der Amazon-Marken an, die ebenfalls sehr hoch rabattiert sind. Wir haben euch bereits die besten Pixel-Aktionen bei Amazon sowie die starken Amazon Smart Home-Aktionen hier im Blog aufgelistet.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Hier geht es zu den Amazon Frühlingsangeboten
(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Vorschau Produkt Preis
Google Nest Cam Indoor (mit Kabel, 3. Generation) – Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 2K-Video – Funktioniert mit Google Home – Snow Google Nest Cam Indoor (mit Kabel, 3. Generation) – Sicherheitskamera für den Innenbereich mit... 99,99 EUR 74,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Doorbell - akkubetriebene Türklingel mit Videofunktion, 960P, Schwarz/Weiß, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Doorbell - akkubetriebene Türklingel mit Videofunktion, 960P, Schwarz/Weiß, 1 Stück... 199,99 EUR 137,69 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) – Sicherheitskamera für den Außenbereich mit 2K-Video – Funktioniert mit Google Home – Snow Google Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) – Sicherheitskamera für den Außenbereich mit... 149,93 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, Weiß, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Cam – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, Weiß, 1 Stück... 199,99 EUR 149,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam-Doppelpack – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, 1080p, G3AL9, Snow, 2 Stück (1er Pack) Google Nest Cam-Doppelpack – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, 1080p... 359,99 EUR 269,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam mit Flutlicht – Außen mit Kabel – Intelligente Sicherheitskamera GPLE9, Snow, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Cam mit Flutlicht – Außen mit Kabel – Intelligente Sicherheitskamera GPLE9, Snow... 299,99 EUR 229,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

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