Amazon Frühlingsangebote: Starke Aktionen im Google Store – hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 10a und mehr

Beim Onlinehändler Amazon sind jetzt endlich die Amazon Frühlingsangebote gestartet, die den Nutzern hohe Rabatte auf Millionen von Produkten versprechen und sich auch bis in das Portfolio des deutschen Google Store bei Amazon ziehen. Dort könnt ihr jetzt starke Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones finden, Rabatte auf das Pixel 10a und das gesamte verfügbare Portfolio – schaut mal herein!



Der Google Store bei Amazon ist immer einen Blick wert und mit den heute gestarteten Amazon Frühlingsangeboten lohnt es sich noch einmal mehr – denn man hat die Preise für die Pixel-Produkte und das erweiterte Portfolio weiter gesenkt. Neben den einzelnen Aktionen gibt es auch eine ganze Reihe von Bundles der Smartphones mit der Pixelsnap-Station, mit Schutzhüllen oder weiterem Zubehör – schaut da einfach mal direkt bei den Aktionen im Store vorbei.

Ab sofort und sicherlich nur für kurze Zeit könnt ihr euch 5 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern – Plus natürlich weiterhin den 100 Euro-Bonus für den Kauf. Sehr viel mehr sparen könnt ihr mit 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, ganze 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder gar 30 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Eher selten in Aktion, aber jetzt sehr lohnend: Sichert euch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold.

Das ist aber längst noch nicht alles, denn Google hat das gesamte Portfolio in die Auslage gelegt: Jetzt könnt ihr euch erstmals 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 sichern – ein wirklich starker Deal. Möchtet ihr etwas auf die Ohren haben, gibt es jetzt ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a.

Außerdem gibt es Rabatte auf das Fitbit-Portfolio, auf das Nest-Portfolio, auf viele Bundles und mehr. Die Liste der Aktionen ist lang – und das nicht nur im Google Store. Schaut unter den folgenden Links gerne einmal vorbei:

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Hier geht es zu den Amazon Frühlingsangeboten

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.