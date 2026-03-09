Pixel 11 Pro Fold: Das ist Googles neues Smartphone – Leak zeigt das Design des Foldables (Galerie + Video)

Wir starten offenbar in die Leak-Saison rund um die Pixel 11-Smartphones. Überraschenderweise macht diesmal nicht das Pro- oder das Standardmodell den Anfang, sondern das Foldable: Es gibt erste Renderbilder des Pixel 11 Pro Fold, die uns in typischer Manier das Äußere des kommenden faltbaren Smartphones zeigen. Es gibt einige Änderungen rund um die Kameraleiste.



Wir haben erst heute Vormittag über das neue Kamera-Design der Pixel 11-Smartphones berichtet und jetzt gibt es einen ersten mehr oder weniger handfesten Leak rund um das Foldable. Dabei handelt es sich natürlich um eine spezielle Variante, deren Design sich nicht vollständig auf die der anderen drei Geräte der elften Generation übertragen lässt. Schauen wir uns das einmal an.

Auf den ersten Blick bleiben sich Googles Foldable-Designer treu, denn das mit dem Pixel 9 Pro Fold eingeführte und mit dem Pixel 10 Pro Fold verfeinerte Design bleibt auch in dieser Generation erhalten. Man setzt auch weiterhin auf dieselbe Faltung, auf ein möglichst vollflächiges Display sowie auf eine zweizeilige Kameraleiste. Bei der Kameraleiste können wir aber schon den ersten Unterschied entdecken, denn sowohl der LED-Blitz als auch das Mikrofon wandern in die erste Reihe und sorgen für einen gewissen Ausgleich zwischen den Zeilen.

Außerdem soll die Kamera wohl geringfügig flacher sein als beim Vorgänger, was sich mit den erst am Wochenende geleakten Anspielungen rund um die anderen Pixel 11-Smartphones deckt. Die weiteren Kameras bleiben zumindest in puncto Größe und Position unverändert. Auf den folgenden Renderbildern könnt ihr euch das Foldable im Detail ansehen.

















Erste Details

Zu den weiteren Details, die sich aber in dieser Phase noch ändern können, gehören offenbar eine glänzende Oberfläche im gebürstetem Metall statt die in den letzten beiden Generationen verwendete matte Variante. Das Pixel 11 Pro Fold soll wohl noch dünner sein als sein Vorgänger: Laut den geleakten CAD-Daten sind es 10,1 Millimeter in der Höhe eingeklappt sowie 4,8 Millimeter Höhe aufgeklappt. Beim Vorgänger waren es 10,8 und 5,2 Millimeter.

Es wird wohl nur eine Frage von Tagen sein, bis wir ähnliche Rendersammlungen von den weiteren Pixel 11-Smartphones erhalten. Mutmaßlich werden bis zum Ende der Woche sowohl das Pixel 11 als auch das Pixel 11 Pro sehen. Auch die ersten technischen Details könnten nur noch wenige Tage entfernt sein. Wir werden euch hier im Blog natürlich auf dem Laufenden halten.

