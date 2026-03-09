Chrome-Browser: Google legt den Turbo ein – alle zwei Wochen soll eine neue stabile Version erscheinen

Der Browser Google Chrome soll sich in den nächsten Monaten und Jahren stark weiterentwickeln und vielleicht in eine völlig andere Richtung wandeln – das hat man zumindest durch zahlreiche KI-Ankündigungen in Aussicht gestellt. Um dies mit Nachdruck zu verfolgen, sollen nun auch die Release-Zyklen noch einmal deutlich verkürzt werden: Ab Spätsommer wird es alle zwei Wochen eine neue Chrome-Version geben.



Wenn es um die Release-Zyklen einer neuen Version geht, hat Google Chrome schon vor vielen Jahren in den Turbo geschaltet. Denn während es vor der Chrome-Ära alle paar Jahre einen neuen Browser gab, wurde dieser Zeitraum von Google auf wenigen Wochen oder Monate verkürzt. 2021 hatte man auf einen Monats-Release gewechselt, 2023 wurden die wöchentlichen Sicherheitsupdates eingeführt und jetzt gibt man richtig Gas.

Um mit den wachsenden Anforderungen Schritt zu halten und die Sicherheit noch weiter zu erhöhen, wird der Release-Zyklus halbiert. Ab Version 153, die für den 8. September geplant ist, wird der Browser alle zwei Wochen in einer neuen Stable-Version erscheinen. Die folgende Version 154 soll folglich schon am 22. September releast werden und Anfang Oktober dann schon die nächste. Das dürfte wohl auch mit dem Umbau zum KI-Browser zusammenhängen, während man die Sicherheit gerne als pseudo-glaubhafte Begründung vorschiebt.

Unser Ziel ist es, Entwicklern und Nutzern sofortigen Zugriff auf die neuesten Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen und neuen Funktionen zu ermöglichen. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Anpassung unseres Release-Prozesses an die Anforderungen des modernen Webs, führt Chrome nun einen zweiwöchigen Release-Zyklus ein.

Man will auch weiterhin an den wöchentlichen Sicherheitsupdates festhalten, die demzufolge zwischen diesen zwei Wochen erscheinen wird. Außerdem wird man auch weiterhin vier Wochen vor einem stabilen Release die jeweilige Beta veröffentlichen. Bei einem Zwei-Wochen-Zyklus öffnet das die Schere zwischen Beta und Stable noch etwas weiter. Entwicklern empfiehlt man, weiterhin mit den Betas zu testen.

