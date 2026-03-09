Google-CEO im Geldregen: Sundar Pichai erhält knapp 700 Millionen Dollar – wird zum bestbezahlten Manager

In puncto Geschäftszahlen kennt Alphabet seit vielen Jahren nur eine Richtung, denn Google ist auf dem goldenen Weg und kann Quartal für Quartal Rekordzahlen vorlegen. Das soll sich nun auch für Google-CEO Sundar Pichai auszahlen, der mit einem neuen Deal zum bestbezahlten Unternehmenslenker überhaupt aufsteigen könnte. Es wurde ein Paket in Höhe von 692 Millionen Dollar geschnürt.



Google-CEO Sundar Pichai lenkt die Geschicke des Unternehmens seit mehr als zehn Jahren, hat schon vor einigen Jahren ebenfalls die Kontrolle über Alphabet erhalten und scheint sowohl strategisch als auch finanziell den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Für seine Position als Google- und Alphabet-CEO erhält er ein (im Vergleich) bescheidenes Gehalt von 2 Millionen Dollar pro Jahr. Das macht allerdings nur einen sehr kleinen Teil seiner Bezüge aus.

Jetzt hat das Unternehmen ein neues Paket für den CEO geschnürt, das ihm im Laufe der nächsten drei Jahre bis zu 692 Millionen Dollar zusätzlich einbringen könnte. Dazu gehört ein Aktienpaket in Höhe von 84 Millionen Dollar, das er erhält, wenn er für diese Periode im Unternehmen bleibt. Allein das macht 90 Millionen Dollar für die nächsten drei Jahre. Dazu kommen neue Performance-Aktien, die nochmal einen höheren Wert haben.

Entwickelt sich die Alphabet-Aktie weiter so gut wie bisher, was Stand heute recht wahrscheinlich ist, erhält er zusätzlich 126 Millionen Dollar bis 252 Millionen Dollar – je nach Zielen. Ein weiteres Paket gibt es für den zukünftigen Erfolg von Waymo (130 Millionen Dollar bis 260 Millionen Dollar) sowie für die Drohnensparte Wing (45 Millionen Dollar bis 90 Millionen Dollar).

Schon zuvor musste Pichai nicht am Hungertuch nagen: 2014 erhielt er ein Aktienpaket in Höhe von 100 Millionen Dollar, 2015 gab es 250 Millionen Dollar, 2016 bekam er 200 Millionen Dollar. Für weitere Erfolge gab es 2018 einen Bonus in Höhe von 380 Millionen Dollar sowie eine Drei-Jahres-Vereinbarung über weitere 240 Millionen Dollar. Im vergangenen Jahr veräußerte er Google-Aktien in Höhe von 650 Millionen Dollar und soll nach wie vor mindestens weitere 500 Millionen Dollar an Google-Aktien besitzen. Seit Pichais Amtsantritt im August 2015 haben sich die Google-Umsätze versiebenfacht.

