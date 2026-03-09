Pixel 11-Smartphones: Leak verrät neues Kameradesign – die Leiste schrumpft und verändert sich (Galerie)

Google dürfte in weniger als sechs Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, über die es schon seit längerer Zeit Spekulationen gibt – unter anderem für ein neues Äußeres. Jetzt gibt es einen ersten Leak zum äußeren Design der Smartphones, der eine willkommene Änderung vermuten lässt: Die dominante Kameraleiste soll sich erneut verändern und deutlich schrumpfen.



Wir haben große Erwartungen an die Pixel 11-Smartphones, denn Google selbst hat durch einige Aussagen und Aktionen ein neues Design in Aussicht gestellt, bei dem man sogar von einem Abschied der Kameraleiste spekulieren konnte. Ganz so weit kommt es wohl doch nicht, doch ein aktueller Leak lässt nun vermuten, dass sich die Leiste erneut verändern wird – diesmal in eine andere Richtung, als das bei den bisherigen Generationen der Fall gewesen ist.

Der frühe Leak einer Pixel 11-Schutzhülle zeigt uns, dass die Kameraleiste deutlich weniger herausstehen wird, als das bei den letzten Generationen der Fall gewesen ist. Wie ihr auf dem obigen Bild im Vergleich zum ersten Foto des Pixel 10 sehen könnt, lässt die Wölbung an den Rändern auf ein flaches Design schließen. Gleichzeitig soll das Smartphone nicht in der Höhe verändert werden, sodass es Google wohl gelungen ist, die Kameratechnologie zu verkleinern – ein Weg, den man schon mit dem Pixel 9a und Pixel 10a eingeschlagen hat.

Aber nicht nur die Höhe der Kameraleiste soll sich verändern, sondern auch deren äußere Form. Wir sehen eine entschärfte Rundung, was sich im Gesamtbild sicherlich als dezentere Leiste zeigen wird. Die zuletzt immer stärker betonte Kameraleiste ist dank passender Schutzhüllen zwar kein großes Problem, hat unter den Nutzern aber sicherlich nicht nur Fans. Wir dürfen gespannt sein, mit welchen Technologien Google dies gelungen ist.

Beachtet bitte, dass wir noch ein gutes halbes Jahr von den Pixel 11-Smartphones entfernt sind und auch die Schutzhüllen eher spekulativer Natur sein könnten. Die Quelle ist allerdings ein etablierter Schutzhüllen-Hersteller, der frühzeitig von Google mit den entsprechenden Abmessungen versorgt wird.

