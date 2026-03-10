Pixel Watch 4 Aktion: Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel Watch, Fitbit, Pixel Buds und vieles mehr (Amazon)

Im Rahmen der heute angelaufenen Amazon Frühlingsangebote gibt es auch rund um die Google-Produkte viele starke Aktionen, über die wir euch hier im Blog bereits informiert haben – allen voran natürlich über die Pixel-Smartphones. Doch jetzt gibt es auch auf das erweiterte Portfolio wirklich lohnenswerte Rabatte wie etwa 27 Prozent Ersparnis auf die Pixel Watch 4, Aktionen auf Fitbit, Pixel Buds und mehr.



Wir haben euch natürlich schon die besten Pixel-Aktionen im Google Store aufgelistet, bei denen ihr über 30 Prozent beim Kauf eines Pixel-Smartphones sparen könnt. Die Rabatte sind höher als gewöhnlich, aber die Produkte selbst sind häufiger in Aktion. Jetzt gibt es Aktionen auf Produkte, die nur sehr selten im Google Store in die Auslage gelegt werden. Darauf könnten viele Nutzer gewartet haben.

Jetzt könnt ihr euch ganze 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 sichern – ein wirklich starkes Angebot, das es in dieser Höhe bisher noch nicht gegeben hat. Rabattiert sind sowohl die Varianten mit 41mm als auch 45mm sowie mit WLAN oder LTE. Schaut einfach mal hinter dem Link vorbei, wie sich die Rabatte auf eure gewünschte Kombination auswirken, zum Teil kann sich das auch mit der ausgewählten Farbe ändern.

Ganz selten in Aktion, aber heute vergünstigt: Ihr könnt euch jetzt 42 Prozent Rabatt auf die Fitbit Charge 6 sichern, ganze 45 Prozent Rabatt auf Fitbit Inspire 3 oder auch 42 Prozent Rabatt auf die Fitbit Versa 4. Außerdem gibt es im Google Store bei Amazon eine Reihe weiterer Packages mit zusätzlichen Fitnessgeräten.

Und um den Sport auch musikalisch abzurunden könnt ihr euch jetzt noch 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern. Außerdem gibt es hohe Rabatte auf das Nest-Portfolio, die ihr beim Ausbau eurer Smart Home-Sicherheit sicherlich nicht verpassen wollt. Verpasst auch nicht die hohen Aktionen auf die Pixel 10-Smartphones im Google Store.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Hier geht es zu den Amazon Frühlingsangeboten

