Google Maps & Gemini: Großes KI-Update bringt völlig neue Suchfunktion ‚Ask Maps‘ – alle Infos (Videos)

Auf der Kartenplattform Google Maps steht das Frühlingsupdate vor der Tür, das diesmal natürlich Gemini im Gepäck hat und die Suchfunktion auf ein ganz neues Level heben soll. Analog zu einigen anderen Produkten startet man jetzt die neue KI-Funktion Ask Maps, mit der die Suche sowie die Präsentation der Ergebnisse in natürlicher Sprache erfolgen soll.



Die Suchfunktion in Google Maps gehört sicherlich zu den am meisten verwendeten Suchangeboten innerhalb von Google und erhält jetzt ein großes Update, das man in ähnlicher Form bereits bei Google Fotos, Google Drive und einigen anderen Produkten eingeführt hat: Auf Basis von Gemini startet nun Ask Maps, mit dem die Nutzer nicht mehr unbedingt in Stichpunkten suchen müssen, sondern natürliche Anfragen mit vielen weiteren Details stellen können.

Komplexe Alltagsfragen

Anstatt nur nach Stichworten zu suchen, können Nutzer nun detaillierte Fragen stellen (z. B. „Mein Akku ist fast leer – wo kann ich es aufladen, ohne lange in einer Schlange für Kaffee warten zu müssen?“ oder „Gibt es einen öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht für heute Abend?“).

Personalisierte Ergebnisse

Die Antworten berücksichtigen persönliche Vorlieben, gespeicherte Orte oder frühere Suchanfragen. Sucht man beispielsweise nach einem Treffpunkt mit Freunden, schlägt Maps automatisch Orte vor, die den eigenen Präferenzen (wie z. B. veganem Essen) entsprechen.









Interaktion mit den Ergebnissen

Die von der Suchfunktion vorgeschlagenen Ergebnisse lassen sich direkt in der Konversation interaktiv verwenden. Nutzer können aus dem Chat heraus die Orte in Listen speichern, mit Freunden teilen, zu diesen navigieren und bei Bedarf sogar Reservierungen vornehmen. In der obigen Animation könnt ihr sehen, wie solch ein Ergebnis aussieht.

Die neue Ask Maps-Funktion startet ab sofort in den USA und Indien auf allen Smartphones. Eine Expansion in weitere Länder sowie eine Ausweitung der Funktion auf den Desktop ist geplant, soll aber erst „später“ erfolgen. Wer weiß, dass bei Google sogar „bald“ bedeuten kann, dass wir es nicht bis Ende des Jahres haben, sollte sich bei dieser Später-Ankündigung daher zumindest für den Sommerurlaub keine große Hoffnung machen.

