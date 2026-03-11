Google Fotos: KI-Suchfunktion ‚Ask Photos‘ kommt nach Deutschland – lässt sich jetzt optional abschalten

Die Fotoplattform Google Fotos hat schon vor längerer Zeit die KI-Suchfunktion Ask Photos eingeführt, mit der sich das Fotoarchiv auf völlig neue Art durchsuchen lässt. Jetzt steht die Funktion vor dem Start in Deutschland und führt anlässlich dessen eine Möglichkeit zur schnellen Abschaltung ein. Ein neuer Schalter ermöglicht den Wechsel.



Die Google Fotos-Suchfunktion war schon immer eine wichtige Kernfunktion der Fotoplattform, hatte sich im Laufe der Jahre aber kaum weiterentwickelt, sodass man diese vor einiger Zeit durch „Ask Photos“ ersetzt hatte – eine völlig neue Form der Suche. Diese listet nicht einfach nur die gefundenen Bilder auf, sondern kann mit ganz anderen Suchanfragen gefüttert werden, sucht Informationen, liefert Antworten und ist mehr eine Gemini-ähnliche Konversation auf Bilderbasis. Wir haben euch Google Fotos Ask Photos bereits ausführlich vorgestellt.

Schon seit längerer Zeit arbeitet man an der Internationalisierung der Funktion und jetzt steht diese laut Aussagen der Google Fotos-Managerin vor dem Sprung nach Europa – der noch in dieser Woche, mutmaßlich in den nächsten Stunden, erfolgen soll. Vielleicht auch aus diesem Grund hat man jetzt einen Schalter eingeführt, mit dem der schnelle Wechsel zwischen KI-Suche und der klassischen Google Fotos-Suche möglich ist.

Man hat laut der Managerin das Feedback erhalten, dass die Nutzer ihre Suchergebnisse besser steuern möchten und führt daher den oben abgebildeten Umschalter ein. Die Nutzer können sehr leicht zwischen der schnellen klassischen Suche und den intelligenten Ergebnissen von „Ask Photos“ wechseln. Bei der Durchführung einer Suchanfrage entscheidet eine KI wohl jedes Mal erneut, welche der beiden Suchtypen am besten passen könnte.

Offenbar ist „Ask Photos“ nicht ganz so beliebt, wie man sich das im Google Fotos-Team gedacht hat. Denn schon kurz nach der Einführung wurde das Feature zurückgezogen und bereits mehrfach überarbeitet bzw. entschärft.

