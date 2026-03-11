Pixel Launcher: Feature Drop bringt ganz neuen Transit-Modus für ‚auf einen Blick‘ und mehr (Screenshots)

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das nach einer längeren Pause wieder einen Schwung neuer Funktionen gebracht hat. In dessen Rahmen wird jetzt für viele Nutzer ein Update für den Pixel Launcher ausgerollt, der Benachrichtigungen umschalten und Pendler mit einem neuen Transit-Modus im ‚auf einen Blick‘-Widget informieren soll.



Die großen Android- und Pixel-Updates haben auch Neuerungen für das ‚auf einen Blick‘-Widget gebracht: Dieses lässt sich jetzt optional im Pixel Launcher ausblenden und wird gleichzeitig mit neuen Informationskategorien ausgebaut. Dazu gehören neben Sportergebnissen auch Finanzinformationen, die beide vorab eingerichtet werden müssen. Jetzt startet noch ein neuer Modus, der die Auswahl der Informationen steuern soll.

Pixel Launcher im Transit-Modus

Das Widget kann sich jetzt bei vielen Nutzern automatisch in einen Transit-Modus schalten, der immer dann aktiv wird, wenn die Nutzer pendeln bzw. mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Dies wird auf Basis des Bewegungsprofils sowie der von Google Maps erlernten Gewohnheiten erkannt und zeigt darauf hin verstärkt Verkehrsinformationen zur aktuell verwendeten oder noch zu verwendenden Linie. Das können Verspätungen, geplante Abfahrtszeiten und Ähnliches sehen.

Neu ist an diesem Modus, dass die Aktivität automatisch erkannt wird und ein Wechsel erfolgt. Dabei handelt es sich nicht um eine neue Informationskategorie, sondern um einen Modus wie „bitte nicht stören“ oder auch den Schlafmodus. Der Modus passt die Smartphone-Einstellungen automatisch an, sobald man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln befindet. Das gilt nicht nur für das Widget, sondern auch für das gesamte Smartphone.

Nutzer können festlegen, ob das Gerät auf Laut, Vibration oder Lautlos schaltet, ob Bluetooth aktiviert bleiben soll und exakt filtern, welche Personen oder Apps in dieser Zeit Benachrichtigungen oder Alarme senden dürfen. Die neue Funktion startet ab sofort für alle Nutzer außerhalb Europas, dürfte aber schon bald auch hierzulande angeboten werden.

