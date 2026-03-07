Android & Pixel: Google veröffentlicht große Updates – Feature Drop, Verbesserungen und Android 16 (Übersicht)

Nach einer langen Pause hat Google in dieser Woche mit einem großen Android-Update sowie einem Pixel-Update nachgelegt, die jeweils sehr viele Neuerungen auf die Smartphones gebracht haben. Wer in den letzten Tagen den Überblick verloren hat, kann sich hier noch einmal alle Pakete in der Übersicht ansehen, die auch im Laufe des Wochenendes ausgerollt werden.



Google hat endlich wieder den Knoten platzen lassen und große Updates für den Smartphone-Markt veröffentlicht. Das letzte wirklich große Update-Paket lag tatsächlich schon mehrere Monate zurück, denn Googles Zyklen haben sich verlängert und verschoben. Im Dezember 2025 gab es das letzte große Android-Update, danach nur zwei Fast-Leermeldungen. Das letzte Pixel Feature Drop gab es im November 2025 (!) und die monatlichen Pixel-Fixes waren zuletzt ebenfalls eher trist. Doch damit ist es jetzt vorüber, denn in dieser Woche hat man stark nachgelegt.

Wir haben euch natürlich zeitnah hier im Blog über alle Updates und deren Inhalte informiert. Die Neuerungen sowie Verbesserungen sind Links und Rechts reingeflogen, sodass es in einem solchen Power-Monat schnell unübersichtlich werden kann. Hier findet ihr jetzt alle Einzelpakete in der Übersicht.

Android-Sicherheitsupdate

Das Android-Sicherheitsupdate für den Monat März hatte mehr als 100 Fixes im Gepäck, die sowohl die Stufen „Hoch“ als auch „Kritisch“ haben. Die Verbesserungen sind in allen Bereichen zu finden und beheben unter anderem auch eine Lücke, die bereits aktiv ausgenutzt worden ist.

Android 16 QPR3

Darauf haben wir lange warten müssen, doch in dieser Woche hat Google nach über drei Monate Beta-Phase den Startknopf gedrückt: Man hat die finale Version von Android 16 QPR3 veröffentlicht und damit die 16. Generation des Betriebssystems endgültig abgeschlossen. Doch das ist nicht nur ein Zwischenrelease, sondern Android 16 QPR3 bringt sehr viele wichtige und relevante Neuerungen mit.

Enthalten ist unter anderem die Möglichkeit, die Navigationsbuttons anzupassen, man optimiert die schwebenden Fenster und die Bubble-Apps und eine sehr große Rolle spielt der Android-Desktopmodus, der sich jetzt auf den ersten Smartphones und Tablets nutzen lässt.

» Diese Neuerungen bringt Android 16 QPR3

Android Feature Drop

Parallel zu den Android-Releases und dem Feature Drop für die Pixel-Smartphones (siehe übernächster Punkt) hat Google auch ein Android Feature Drop veröffentlicht, das viele Verbesserungen in das gesamte Ökosystem bringt. Die Verbesserungen liegen bei diesem Paket wie üblich nicht unbedingt im Betriebssystem, sondern viel mehr bei den Standard-Apps bzw. den weit verbreiteten Apps. So gibt es Verbesserungen bei Messages für die Standortfreigabe, eine Suchen-Funktion für Gepäck und mehr.

Aber auch neue Gesten sind im Gepäck, es gibt neue Ergebnisse für das Gboard Emoji Kitchen und einiges mehr. Schaut einfach mal herein und überprüft, ob die Neuerungen in euren Smartphones bereits angekommen sind.

» Das sind die Neuerungen aus dem Android Feature Drop

Pixel-Update

Google hat auch wieder ein großes Pixel-Update veröffentlicht, das analog zum Sicherheitsupdate eine ganze Reihe von Verbesserungen in Form von behobenen Problemen mitbringt. Wie üblich dreht sich das rund um das Framework, das Display, das System und weitere wichtige Bereiche.

Pixel Feature Drop

Darauf haben viele Pixel-Nutzer lange gewartet und in dieser Woche wurde endlich der Startknopf gedrückt: Google hat das Pixel Feature Drop für den Monat März 2026 veröffentlicht, das große Neuerungen für die Smartphones im Gepäck hat. Nach einer Pause von vier Monaten – so lange war sie schon seit mehreren Jahren nicht mehr – legt man endlich wieder nach. Zu den Verbesserungen gehört unter anderem das nur eine Woche zuvor exklusiv für Samsung angekündigte Update für Circle to Search. Wie üblich hat das nicht lange gehalten.

Zum Update-Paket gehört eine verbesserte Now Playing-App, ein Update für das ‚auf einen Blick‘-Widget, das sich nun ausblenden oder mit weiteren Inhaltstypen füllen lässt, die Unterstützung der KI-basieren Icon Packs oder auch die optimierte KI-Betrugserkennung innerhalb der Telefon-App. Schaut mal herein, was noch alles im Paket steckt.

» Diese neuen Funktionen bringt das Pixel Feature Drop

Feature Drop für die Pixel Watch

Auch Smartwatch-Nutzer dürfen sich freuen, denn es gab endlich wieder eines der seltenen Pixel Watch Feature Drops, das viele Neuerungen auf die Smartwatch bringt. Die erste Neuerung basiert direkt auf Smartphone und Smartwatch, denn es handelt sich um eine Verlustwarnung. Diese soll anschlagen, wenn sich das Smartphone zu weit von der Smartwatch entfernt und den Nutzer daran erinnern, das Gerät nicht zu vergessen. Außerdem gibt es eine automatische Sperre.

An anderer Stelle wird die Smartwatch mehr autark, denn man startet die Möglichkeit, dass die Smartwatch auch ganz ohne Smartphone vor einem drohenden Erdbeben warnen kann. Das und noch einiges mehr steckt im Pixel Watch Feature Drop für den Monat März 2026. Im unten eingebundenen Video könnt ihr noch einmal alle Pixel Feature Drop-Neuerungen in der Übersicht sehen.

Wie geht es jetzt weiter?

Basierend auf den bekannten Zyklen, wird es in den nächsten Monaten folgendermaßen weitergehen: Im April und Mai wird Google wieder Leermeldungen bei den Android-Sicherheitsupdates veröffentlichen und erst im Juni 2026 wieder richtig groß nachlegen. Das Pixel-Update schließt sich dem oft in Sachen Umfang an. Planmäßig erwarten wir das nächste Pixel Feature Drop ebenfalls für Juni 2026, doch im vergangenen Jahr hatte man mit sechs Ausgaben gezeigt, dass man auch gerne ein Paket zwischen dem Drei-Monats-Zyklus einschiebt.

In puncto Android ist aktuell die Android 17 Beta bekannt, die ebenfalls schon im Juni enden und als finale Version veröffentlicht werden soll. Im verlinkten Artikel findet ihr den Zeitplan für das neue Betriebssystem. Ihr seht schon, der Juni wird nicht nur vor der Haustür, sondern auch digital auf den Smartphones wirklich heiß werden. Dazwischen wollen wir aber auch die Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai nicht vergessen, die erhebliche Neuerungen mitbringen wird – auch rund um Android. Klickt mal auf den verlinkten Artikel.

