Gemini Update: KI-Betriebssystem kommt, Nano Banana 2, Update für Google Home, Bildgenerator-Aus und mehr

Es gab wieder einige interessante Meldungen rund um Gemini, die wir euch natürlich auch in dieser Woche nicht vorenthalten haben: So haben wir über die Einstellung von Gemini Whisk berichtet, über den Wandel von Android zum KI-Betriebssystem, haben euch Gemini Nano Banana 2 gezeigt und mehr. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini und Android als KI-Betriebssystem

Google wird Gemini bzw. die von Gemini inspirierte KI tief in Android integrieren und daraus ein echtes KI-Betriebssystem formen. Man spricht von tiefgreifenden Veränderungen, die sich sicherlich schon in diesem Jahr recht deutlich zeigen werden.

» Gemini macht aus Android ein KI-Betriebssystem

Gemini Nano Banana 2

Das neue KI-Modell Gemini Nano Banana 2 ist vor einigen Tagen gestartet und bringt viele Stärken mit, die bisher nur der Pro-Version vorbehalten waren oder gar nicht verfügbar waren. Qualitativ macht man einen großen Sprung und anlässlich dessen zeigen wir euch eine umfangreiche Beispielgalerie inklusive Prompts.

» Das leistet Googles neuer KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana 2









Google Home erhält neue Gemini-Funktionen

Google Home bekommt verbesserte Gemini-Funktionen, die zusätzliche Möglichkeiten sowie ein verbessertes Verständnis in das Smart Home bringen.

» Google Home bekommt neue Gemini-Funktionen

NotebookLM mit Cinematic Videos

NotebookLM kann jetzt für Ultra-Abonnenten mit den Cinematic Videos aufwarten. Diese sollen Präsentationen sehr aufwendig aufbereiten und Videos ausspucken, die in Kinoqualität daherkommen. Schaut euch einmal das Beispiel im Artikel an.

» NotebookLM bekommt Cinematic Video Overviews

Gemini Whisk wird eingestellt

Google wird den KI-Bildgenerator Whisk schon in wenigen Wochen einstellen. Das erst vor einigen Monaten gestartete Produkt wird in Kürze verschwinden und die entwickelten Technologien in den Filmgenerator Flow integriert.

» Google stellt Geminis KI-Bildgenerator Whisk ein

