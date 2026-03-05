NotebookLM: Google startet beeindruckende Cinematic Video Overviews – wandelt Dokumente in Filme (Video)

Die Dokumentplattform NotebookLM gibt den Nutzern viele Möglichkeiten, um die hochgeladenen oder erzeugten Dokumente und Inhalte aufzubereiten. Das Tool beherrscht mittlerweile die gesamte mediale Bandbreite von Text über Bild bis Audio, interaktiven Quizformaten bis zur Videoaufbereitung. Jetzt startet man die Cinematic Video Overviews, die hochqualitative Videopräsentationen erstellen.



Es gibt derzeit wohl kein besseres Tool, um Inhalte aufzubereiten als Google NotebookLM. Vor allem die Podcast-Funktion hat in den letzten Monaten für große Erfolge gesorgt, sodass diese schon im vergangenen Jahr um die Video-Präsentationen erweitert worden sind. Bei denen handelt es sich allerdings eher um kommentierte Slideshows, die nur als Zwischenschritt zu den Richtungen Videos zu verstehen waren.

Jetzt startet NotebookLM die Cinematic Video Overviews, bei denen der Name wirklich Programm ist. Die resultierenden Videos haben nichts mehr mit einer Slideshow zu tun, sondern erstellen aufwendige Präsentationen, ansprechende Infografiken, schicke Animationen, Übergänge und lassen das Gesamtbild zumindest laut obigem Videobeispiel als eine sehr aufwendige Videopräsentation wirken. Schaut euch das Beispiel einfach einmal an und vertraut darauf, dass dieses tatsächlich rein nur mit NotebookLM erstellt worden sein soll.

Google spricht von einzigartigen und immersiven Videos, die man mithilfe der KI-Modelle von Nano Banana Pro über Gemini 3 bis hin zu Veo 3 generiert. Das sorgt für flüssige Animationen, detailreiche und ansprechende Grafiken und Inhalte, die den Nutzern dabei hilft, sich auf interessante Art und Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gemini agiert dabei als Creative Director, trifft Hunderte von strukturellen und stilistischen Entscheidungen, um die Geschichte mit allen Quellen optimal zu erzählen. Es bestimmt die beste Erzählweise, den passenden visuellen Stil und das optimale Format und optimiert sogar seine eigene Arbeit, um Konsistenz zu gewährleisten.

Die neuen Cinematic Video Overviews sind ab sofort für alle Google One AI Ultra-Abonnenten für Dokumente in englischer Sprache verfügbar. Man wird das schon bald in sehr viel mehr Sprachen anbieten, ein Angebot für die günstigeren Abos oder gar die Gratisnutzer würde ich so schnell aber nicht erwarten.

» Google NotebookLM: Neue Startseite für die Dokumentsammlungen kommt – Banner und Emojis (Screenshot)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 5.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.