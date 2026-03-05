Android: Google Messages mit Bearbeitungsverlauf – geänderte Nachrichten sind jetzt wieder abrufbar

Der Messenger Google Messages wird derzeit in kurzen Abständen um neue Funktionen erweitert, die den Komfort für die Nutzerschaft erweitern soll, in einigen Fällen können aber auch Features eingestellt werden. Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine neue Funktion, die nach einer etwas längeren Pause zurückkehrt und sicherlich hilfreich sein kann: Ein Verlauf für bearbeitete Nachrichten.



Viele Messenger bieten den Nutzern die Möglichkeit, eine bereits versendete Nachricht zu bearbeiten. Um den Kontext nicht zu verlieren, informieren die Messenger normalerweise mit einer Markierung oder einem Texthinweis darüber, dass die Nachricht zuvor etwas anders ausgesehen hat. Das ist auch bei Google Messages der Fall, allerdings ging schon vor längerer Zeit ein wichtiges Detail verloren.

Im Zuge des Material-Redesigns im Juli letzten Jahres ging der Nachrichtenverlauf verloren, der den vorherigen Inhalt einer bearbeiteten Nachricht zeigt. Die Nutzer konnten zwar sehen, dass eine Nachricht bearbeitet wurde, aber den Originaltext nicht abrufen. Das ändert sich jetzt mit dem jüngsten Update, das in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt wird. Auf obigen Screenshots könnt ihr das sehen.

Wurde eine Nachricht bearbeitet, erscheint der bekannte Hinweis direkt in der Konversation. Ruft man dann die Details zur Nachricht auf, erscheinen neben den üblichen Angaben zum Empfang und der Lesebestätigung ein Verlauf der Nachricht. Darin ist sowohl der aktuelle Inhalt als auch der vorherige Inhalt zu sehen. Dieser Verlauf ist sowohl für den Nutzer selbst als auch alle Empfänger zu sehen.

Das bedeutet: Wer sicherstellen möchte, dass der Inhalt nicht vom eigentlichen Empfänger gelesen wird, sollte eine Nachricht eher löschen statt zu bearbeiten. Eine Ankündigung seitens Google gibt es wie üblich nicht. Weder bei der temporären Einstellung dieser Funktion noch beim jetzt angestoßenen Comeback, dabei wäre gerade ein solches Feature sicherlich relevant zu erwähnen.

