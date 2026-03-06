Pixel Update: Feature Drop ist da, Update für den Pixel Launcher, zehn Jahre Pixel, Pixel 11-Leaks und Studio

Wie üblich gab es zu Beginn des Monats wieder eine starke Pixel-Woche, die uns eine Reihe interessanter Updates, neuer Funktionen und auch Ankündigungen gebracht hat: Natürlich gab es das Pixel Feature Drop, Google blickt auf zehn Jahre Pixel-Smartphones zurück, wir berichten über Pixel 11, über den Pixel Launcher, das Aus des Pixel Studio und mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Endlich ging es in puncto Updates bei den Pixel-Smartphones wieder los: Google hat neben dem monatlichen Update für März auch ein großes Sicherheitsupdate veröffentlicht, das Pixel Feature Drop, die Android 16 QPR3 und mehr. Es gibt Updates für den Pixel Launcher, Rückblicke, die Einstellung des Pixel Studio, ein Pixel Watch Feature Drop und noch mehr. Es war viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Zehn Jahre Pixel Rückblick

Google kann mittlerweile auf zehn Jahre Pixel-Smartphones zurückblicken. Anlässlich dessen hat man jetzt einen grafischen Rückblick veröffentlicht, der die Designs der ersten zehn Generationen unterstreicht und auch die über die Jahre veränderte Farbauswahl zeigt. Wir zeigen euch natürlich beides mit allen Details.

Pixel 11-Smartphones in ganz neuem Design?

Die Pixel 11-Smartphones dürften ein ganz neues Design mitbringen, dafür gibt es immer mehr Anzeichen. Nicht nur der Sprung nach der zehnten Generation, sondern auch Aussagen, das aktuelle Design und vieles mehr.

Pixel Studio wird eingestellt

Das Pixel Studio zur Erstellung von Grafiken, Stickern und mehr auf den Pixel-Smartphones wird eingestellt. Nutzer sollen zu alternativen Apps im Google-Universum wechseln.

Pixel Feature Drop & Android 16 QPR3

Google hat das große monatliche Update veröffentlicht. In diesem Monat hat man das monatliche Update veröffentlicht, das Pixel Feature Drop, die Android 16 QPR3, das Android Feature Drop und auch noch das vollgepackte Android-Sicherheitsupdate. Es gibt einiges Neues zu sehen.

Pixel Watch Feature Drop

Es gibt auch ein Feature Drop für die Pixel Watch, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Google bringt einige neue Funktionen auf die Smartwatches aus eigenem Haus.

Pixel Launcher mit Icon Packs

Der Pixel Launcher unterstützt jetzt KI-erstellte Icon Packs. Allerdings zunächst nur in sechs verschiedenen Themen sowie rein in der einmalig dynamisch erzeugten Form. Die Unterstützung statischer Icon Packs ist weiterhin nicht gegeben.

Starke neue Pixel-Aktionen

Im Google Store bei Amazon gibt es einige starke Aktionen rund um die zehnte Pixel-Generation. Pünktlich zum Verkaufsstart des Pixel 10 gibt es jetzt noch eine Bonus-Aktion in Höhe von 100 Euro sowie starke Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones. Die Differenz zwischen Pixel 10a und Pixel 10 liegen damit bei nur noch 20 Euro. Aber auch das Pixel 10 Pro und das Pixel 10 Pro XL sind jetzt günstiger zu haben.

Schaut euch die Aktionen einmal an, die in dieser Jahreszeit sicherlich gut mitgenommen werden können.

