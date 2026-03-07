Pixel-Knallerpreise: Jetzt sehr hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 10 Pro (XL) sichern + Pixel 10a Vorbesteller-Aktion

Es gibt wieder neue frühlingshafte Angebote im Google Store bei Amazon! Zum gefühlten Start in die schöne Jahreszeit gibt es jetzt Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones in allen Varianten, nur noch wenige Tagen gelten die Vorbesteller-Aktionen auf das Pixel 10a und auch rund um das erweiterte Portfolio könnt ihr an diesem Wochenende wieder viel Geld sparen.



Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 10a in den Verkauf gebracht und hält anlässlich dessen noch eine interessante Vorbesteller-Aktion bereit: NUr noch wenige Tage könnt ihr die Aktion nutzen, die euch beim Kauf des Pixel 10a mit 100 Euro Bonus-Guthaben ausstattet. Ihr kauft das Smartphone und erhaltet im Anschluss einen Gutschein in entsprechender Höhe für den Google Store.

Soll es eher das Flaggschiff sein, müsst ihr gerade einmal 20 Euro mehr in die Hand nehmen: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10 für nur 569 Euro sichern – das sind gut 30 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP. Aber natürlich ist auch das Portfolio der weiteren Varianten anlässlich dessen noch einmal rabattiert zu bekommen: Jetzt gibt es 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder gar 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Letztes ist damit für weit unter 1000 Euro zu haben!

Aber natürlich könnt ihr auch im erweiterten Portfolio stöbern und euch an diesem Wochenende hohe Rabatte auf die Pixel Buds Pro 2 sowie die Pixel Buds 2a sichern. Seid ihr bereits gut ausgestattet, hat der Google Store zusätzlich noch hohe Rabatte auf die Pixel-Schutzhüllen, auf die Ladegeräte und einiges mehr – da müsst ihr einfach einmal vorbeischauen.

