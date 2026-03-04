Audible: Amazon startet günstiges Abo für Hörbücher und Podcasts – jetzt 30 Tage kostenlos testen (Aktion)

Der Onlinehändler Amazon ist mit seinem Angebot Audible schon seit vielen Jahren im Bereich der Hörbücher und Podcasts aktiv, wobei man sich im Laufe der Zeit als gewisser Standard etabliert hat. Jetzt startet ein ganz neues Abo, das man eigentlich als Lite-Variante bezeichnen könnte und den Nutzern eine ähnliche Leistung für weniger Geld verspricht: Das neue Audible Standard für nur 6,99 Euro pro Monat.



Die Plattform Amazon Audible dürfte bei vielen Nutzern die erste Wahl für Hörbücher sein, ist aber auch zunehmend im Bereich der Podcasts aktiv und erfolgreich. Abgesehen von wenigen Aktionen schlägt Audible normalerweise mit 9,95 Euro pro Monat zu Buche – was für die gebotene Leistung sicherlich nicht zu viel ist. Dennoch bietet man jetzt eine günstigere Variante an, die man auf die YouTube-Welt übertragen als YouTube Lite bezeichnen könnte. Bei Amazon hat man allerdings ein anderes Namensschema gewählt.

Das neue Produkt ist Audible Standard für nur 6,99 Euro pro Monat, das euch jeden Monat ein kostenloses Hörbuch bringt, das ihr während der Dauer des Abos unbegrenzt abrufen könnt. Außerdem bekommt ihr unbegrenzten Zugriff auf alle beliebten Podcasts. Das Abo läuft wie üblich einen Monat und verlängert sich nach Ablauf der Zeit immer wieder automatisch. Eine Mindestbindung abgesehen vom Monat gibt es nicht.

Daneben gibt es weiterhin das Angebot Audible Premium für 9,95 Euro pro Monat, das euch ein monatliches Guthaben beschert, das für mehrere Hörbücher verwendet werden kann. Die auf diesem Weg erworbenen Hörbücher sind auch nach Ablauf des Abos weiterhin zugänglich. Außerdem bekommt ihr unbegrenzten Zugang zu den Podcasts sowie Zugang zu mehr als 10.000 streambaren Hörbüchern.

Amazon setzt also nicht auf eine Standard- und eine Lite-Variante, sondern auf eine Standard- und eine Premium-Variante. Das bisher bekannte Abo heißt nun einfach „Premium“. Wer das ausprobieren möchte, kann das jetzt tun – Amazon spendiert euch 30 Tage kostenlos.

