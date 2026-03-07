Gemini in der Formel 1: Google setzt wieder auf massive Präsenz am McLaren – das ist das Auto (Galerie)

Google ist schon seit einigen Jahren in der Formel 1 aktiv und gehört mit diversen Produkten zu den Hauptsponsoren des im vergangenen Jahr siegreichen Teams McLaren. Diese Partnerschaft wird auch 2026 fortgesetzt, sodass wir auch in diesem Jahr wieder die Google-Produkte auf den Fahrzeugen von Lando Norris und Oscar Piastri sehen werden. In diesem Jahr wenig überraschend mit Fokus auf Gemini.



Viele Tech-Unternehmen sind in den vergangenen Jahren in der Formel 1 aktiv geworden und treten unter anderem als Sponsor auf den Fahrzeugen, auf der Kleidung der Fahrer oder auch rund um die Rennen in Erscheinung. Google gehört seit einigen Jahren zu den Hauptsponsoren von McLaren, wobei vor allem die bunten Felgen-Abdeckungen mit Chrome-Logo immer wieder für Aufsehen gesorgt haben und sicherlich zu den genialsten Sponsorings überhaupt gehören. Viele Bilder findet ihr in unserer Google-McLaren-Galerie.

Auch in diesem Jahr setzt Google das Hauptsponsoring des Teams fort, wechselt nun aber zu Gemini. Statt Chrome-Reifen gibt es jetzt farbliche Verzierungen in den neuen Gemini-Tönen. Die gewählten Farben und deren Verteilung – siehe die unten eingebundene Galerie – dürften dafür sorgen, dass eine Art Gemini-Animation während der Fahrt entsteht. Aber auch an vielen anderen Stellen des Fahrzeugs ist der Gemini-Stern zu finden sowie auf den gut sichtbaren Seiten hinter dem Fahrer der gesamte Schriftzug.

Zählt man die platzierten Gemini-Logos rund um das Fahrzeug, kommt man auf über ein Dutzend aufgeklebte Logos – das dürfte sich Google einiges kosten lassen. In den letzten Jahren setzte man hauptsächlich auf Chrome und Android, wobei der Bugdroid über einen langen Zeitraum auf der Abdeckung hinter dem Fahrer mitgefahren ist.

Google setzt stark auf McLaren und Formel-Serie

Im vergangenen Jahr dürfte sich das Sponsoring für Google richtig ausgezahlt haben, denn nach einer längeren Durststrecke war McLaren 2025 das dominierende Team und war dementsprechend oft gut zu sehen. Ob Chrome und Android das wirklich gebraucht hatten, sei mal dahingestellt, doch mit Gemini kann man die Werbung sicherlich gut gebrauchen. 2026 ist DAS Gemini-Jahr und mit dieser starken Präsenz auf den Fahrzeugen wird das gut unterstrichen.

Google setzt auch in anderen Bereichen auf McLaren: Im vergangenen Jahr war Lando Norris das Gesicht des neuen Google Home Speakers. Dieser ist zwar noch immer nicht erschienen, aber das sollte sich hoffentlich bald ändern.

Erst vor wenigen Monaten wurde eine mehrjährige Kooperation von Google Cloud und der Formel E bekannt gegeben. Gut möglich, dass das zukünftig auch in der Formel 1 der Fall ist. Aktuell setzt man dort noch auf die Dienste von Amazon, wobei die Laufzeit des Vertrags nicht bekannt ist. Erst vor wenigen Wochen wurde außerdem ein umfangreiches Sponsoring von Mercedes durch Microsoft bekannt.

