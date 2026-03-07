Gemini in der Formel 1: Google setzt wieder auf massive Präsenz am McLaren – das ist das Auto (Galerie)

Veröffentlicht am von Jens
google 

Google ist schon seit einigen Jahren in der Formel 1 aktiv und gehört mit diversen Produkten zu den Hauptsponsoren des im vergangenen Jahr siegreichen Teams McLaren. Diese Partnerschaft wird auch 2026 fortgesetzt, sodass wir auch in diesem Jahr wieder die Google-Produkte auf den Fahrzeugen von Lando Norris und Oscar Piastri sehen werden. In diesem Jahr wenig überraschend mit Fokus auf Gemini.


mclaren 2026 1

Viele Tech-Unternehmen sind in den vergangenen Jahren in der Formel 1 aktiv geworden und treten unter anderem als Sponsor auf den Fahrzeugen, auf der Kleidung der Fahrer oder auch rund um die Rennen in Erscheinung. Google gehört seit einigen Jahren zu den Hauptsponsoren von McLaren, wobei vor allem die bunten Felgen-Abdeckungen mit Chrome-Logo immer wieder für Aufsehen gesorgt haben und sicherlich zu den genialsten Sponsorings überhaupt gehören. Viele Bilder findet ihr in unserer Google-McLaren-Galerie.

Auch in diesem Jahr setzt Google das Hauptsponsoring des Teams fort, wechselt nun aber zu Gemini. Statt Chrome-Reifen gibt es jetzt farbliche Verzierungen in den neuen Gemini-Tönen. Die gewählten Farben und deren Verteilung – siehe die unten eingebundene Galerie – dürften dafür sorgen, dass eine Art Gemini-Animation während der Fahrt entsteht. Aber auch an vielen anderen Stellen des Fahrzeugs ist der Gemini-Stern zu finden sowie auf den gut sichtbaren Seiten hinter dem Fahrer der gesamte Schriftzug.

Zählt man die platzierten Gemini-Logos rund um das Fahrzeug, kommt man auf über ein Dutzend aufgeklebte Logos – das dürfte sich Google einiges kosten lassen. In den letzten Jahren setzte man hauptsächlich auf Chrome und Android, wobei der Bugdroid über einen langen Zeitraum auf der Abdeckung hinter dem Fahrer mitgefahren ist.

# Vorschau Produkt Preis
1 LEGO Speed Champions McLaren F1 Team MCL38 Rennauto - Spielzeug mit Formel 1 Minifigur zum Sammeln - Modell und Geschenk für Jungen & Mädchen ab 10 Jahren und Erwachsene Motorsport Fan 77251 LEGO Speed Champions McLaren F1 Team MCL38 Rennauto - Spielzeug mit Formel 1 Minifigur zum Sammeln... 26,99 EUR 17,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Lego Technic McLaren Formel 1 Rennwagen - F1 Modellauto für Erwachsene mit V6-Motor und Lenkung - Geschenk für Fans von Motorsport & Sammler - 42141 Lego Technic McLaren Formel 1 Rennwagen - F1 Modellauto für Erwachsene mit V6-Motor und Lenkung... Bei Amazon kaufen
3 Lego 76919 Speed Champions McLaren Formel-1 Rennwagen - F1 Rennauto mit Minifigur, Rennwagen Bauset, Spielzeug-Auto, Geschenkidee für Weihnachten, Auto-Fans Lego 76919 Speed Champions McLaren Formel-1 Rennwagen - F1 Rennauto mit Minifigur, Rennwagen Bauset... 37,00 EUR 24,95 EUR Bei Amazon kaufen
4 LEGO Speed Champions McLaren Formel 1 Rennwagen 2023, Spielzeug für Kinder ab 9 Jahren, Jungen und Mädchen, die gerne selbstständig Spielen, baubares Fahrzeugmodell, Kinderzimmer-Dekoration 76919 LEGO Speed Champions McLaren Formel 1 Rennwagen 2023, Spielzeug für Kinder ab 9 Jahren, Jungen und... 24,55 EUR Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




mclaren 2026 3

mclaren 2026 4

mclaren 2026 5

mclaren 2026 6




mclaren 2026 7

Google setzt stark auf McLaren und Formel-Serie
Im vergangenen Jahr dürfte sich das Sponsoring für Google richtig ausgezahlt haben, denn nach einer längeren Durststrecke war McLaren 2025 das dominierende Team und war dementsprechend oft gut zu sehen. Ob Chrome und Android das wirklich gebraucht hatten, sei mal dahingestellt, doch mit Gemini kann man die Werbung sicherlich gut gebrauchen. 2026 ist DAS Gemini-Jahr und mit dieser starken Präsenz auf den Fahrzeugen wird das gut unterstrichen.

Google setzt auch in anderen Bereichen auf McLaren: Im vergangenen Jahr war Lando Norris das Gesicht des neuen Google Home Speakers. Dieser ist zwar noch immer nicht erschienen, aber das sollte sich hoffentlich bald ändern.

Erst vor wenigen Monaten wurde eine mehrjährige Kooperation von Google Cloud und der Formel E bekannt gegeben. Gut möglich, dass das zukünftig auch in der Formel 1 der Fall ist. Aktuell setzt man dort noch auf die Dienste von Amazon, wobei die Laufzeit des Vertrags nicht bekannt ist. Erst vor wenigen Wochen wurde außerdem ein umfangreiches Sponsoring von Mercedes durch Microsoft bekannt.

[Formel 1.de]

# Vorschau Produkt Preis
1 LEGO Speed Champions Audi Revolut F1 Team R26 Rennwagen Spielzeug - Modellbauset mit sammelbarer Rennfahrer Minifigur - Geburtstagsgeschenk für Jungen ab 10 Jahren & jugendliche Motorsportfans - 77259 LEGO Speed Champions Audi Revolut F1 Team R26 Rennwagen Spielzeug - Modellbauset mit sammelbarer... 27,99 EUR 19,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 LEGO Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 Rennauto - Spielzeug mit Formel 1 Minifigur - Modell Auto zum Sammeln und Bauen - Geschenk für Jungen & Mädchen ab 10 Jahren oder Erwachsene Fans 77244 LEGO Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 Rennauto - Spielzeug mit Formel 1 Minifigur - Modell Auto... 26,99 EUR 18,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 Rennauto - Spielzeug mit Formel 1 Minifigur zum Sammeln - Bauset für Kinder - Sammlerstück - Geschenk für Jungen & Mädchen ab 10 Jahren oder erwachsene Fans 77242 LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 Rennauto - Spielzeug mit Formel 1 Minifigur zum Sammeln... 26,99 EUR 19,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 LEGO Technic Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto Modell - Formel 1 Bauset zum Sammeln - V6-Motor, Getriebe, Lenkung & DRS im Maßstab 1:8 - Geschenkidee für Erwachsene & Teenager 42206 LEGO Technic Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto Modell - Formel 1 Bauset zum Sammeln... 229,99 EUR 159,84 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
5 LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto - Modell für Erwachsene mit Formel 1 Minifigur zum Sammeln - Ausstellungsstück und Geschenk für Fans von Motorsport & Rennwagen 77243 LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto - Modell für Erwachsene mit Formel... 26,99 EUR 19,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
6 LEGO Technic Ferrari SF-24 F1 Rennauto - Modellauto für Erwachsene - Formel 1 Set zum Sammeln - V6-Motor, Getriebe, Lenkung und DRS im Maßstab 1:8 - Geschenk für Fans von Motorsport & Rennwagen 42207 LEGO Technic Ferrari SF-24 F1 Rennauto - Modellauto für Erwachsene - Formel 1 Set zum Sammeln... 229,99 EUR 159,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
7 LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Set für Erwachsene, Maßstabsgetreuer Rennwagen Modellbausatz, Sammlerstücke für Zuhause oder Büro, Formel 1 Geschenke für Männer, Frauen 42171 LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Set für Erwachsene, Maßstabsgetreuer Rennwagen... 219,99 EUR 154,84 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
8 LEGO Icons Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell - F1 Modellauto Set mit Rennfahrer Minifigur zum Sammeln - Schreibtischdeko mit Ständer - Geschenk für Erwachsene & Jugendliche Motorsportfans 10353 LEGO Icons Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell - F1 Modellauto Set mit Rennfahrer Minifigur zum... 79,99 EUR 54,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label ,
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.